Grande Fratello Vip: Carlotta Dell'Isola svela i nomi dei gieffini che saranno presenti al suo matrimonio

L’ex gieffina Carlotta Dell'Isola svela la verità sulle nozze con Nello Sorrentino.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino stanno per coronare finalmente il loro sogno d'amore. Mancano, infatti, poche settimane al loro matrimonio. Per l'occasione l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha rivelato tutta la verità sulle sue nozze.

La verità di Carlotta Dell'Isola sulle nozze con Nello Sorrentino

Carlotta e Nello sono pronti a coronare i loro nove anni d'amore. I due romani, infatti, si sposeranno a fine maggio, nella meravigliosa cornice del Castello Odescalchi di Bracciano. A rivelare qualche retroscena ci ha pensato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip al settimanale ufficiale di Uomini e Donne:

Sono esaurita! Sia Nello che io lavoriamo e, anche se ci aiuta un wedding planner, le giornate volano… c’è anche una ristrutturazione di mezzo! Dopo il matrimonio andremo a vivere a casa di Nello e dobbiamo sistemarla ma, malgrado lui sia un costruttore, i lavori sono ancora in alto mare: non abbiamo la stanza da letto. Poi ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo “maledetto” per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!

Quella al Castello di Bracciano non sarà una cerimonia religiosa. Però per me la Fede è importante, ho chiamato subito il mio parroco, che è una figura importante per me e Nello perché è stato un nostro insegnante al liceo, e ci ha aiutati! Ci sposerà una settimana prima della cerimonia ufficiale, nella chiesetta dietro casa mia, quella dove ho preso tutti i Sacramenti. Saremo solo io, Nello e i testimoni.

A proposito di Vip e personaggi del mondo dello spettacolo, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato i nomi dei gieffini, e non solo, che saranno presenti al suo matrimonio con Nello:

Ovviamente i nostri amici storici. Inoltre verranno Serena e Davide, la coppia di Temptation Island, perché con loro ci sentiamo quasi ogni giorno. Ci saranno anche Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta… e ovviamente Giacomo Urtis, che è un mio carissimo amico: pensate che mentre lui partecipava al Grande Fratello io avevo le chiavi di casa sua e ci andavo! Le mie damigelle saranno quattro: le mie due migliori amiche storiche, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. E poi, ovviamente, ci sarà parte della redazione di Uomini e Donne. Ma non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore.

