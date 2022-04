Grande Fratello Vip: Soleil Sorge pronta a tornare nella nuova edizione del reality, l'indiscrezione bomba

Gossip TV

Soleil Sorge nel cast della nuova edizione del Grande Fratello Vip?: "Per lei rappresenterebbe un grande ritorno".

Soleil Sorge è stata la protagonista indiscussa della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Leggo, però, la bella influencer italo-americana sarebbe pronta a tornare nel reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

Soleil Sorge nel cast della nuova edizione del Gf Vip, l'indiscrezione

Dopo aver passato sei lunghi mesi rinchiusa nella famosa Casa di Cinecittà, Soleil sarebbe pronta a tornare al Grande Fratello Vip. A lanciare l'indiscrezione bomba è Leggo: "Su Soleil Sorge si rincorrono diverse voci che la vedrebbero coinvolta in nuovi progetti televisivi… Uno di questi per lei rappresenterebbe un grande ritorno. Si tratta del GF Vip".

Secondo molti, l’ipotesi più probabile sarebbe quella di rivedere Soleil nel ruolo di opinionista del Gf Vip, al posto di Sonia Bruganelli. Per chi non lo sapesse, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha già rivelato la sua volontà di non tornare nel reality show di Signorini, al contrario della sua collega Adriana Volpe.

Una bella notizia per i numerosissimi fan di Soleil, che potranno rivedere la loro beniamina sul piccolo schermo. Tuttavia, l'ex gieffina, al momento impegnata come giurata a La Pupa e il Secchione Show, è finita nuovamente nel mirino di Alex Belli. Intervistato da Chi, l'attore è tornato a parlare del rapporto speciale nato nella Casa con l'influencer rivelando:

Non rinnego nulla di quello che ho fatto. Lei è la mia anima artistica, la gemella di divertimento, abbiamo danzato nella realtà del reality. Io, lei e Davide siamo stati fortunati a trovarci. Rifarei tutto. La chimica con lei c’è stata e ringrazio di averla trovata. Resta un’amicizia e rifarei tutto perché era tutto vero… Ma si è spenta la connessione. Oggi nella mia vita c’è solo Delia.

