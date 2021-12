Grande Fratello Vip, caos nella Casa: scoppia la lite tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié

Gossip TV

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Sophie e Lulù.

Caos al Grande Fratello Vip. Nella Casa di Cinecittà è scoppiata un'accesa lite tra Sophie Codegoni e Lulù Selassié. Il motivo? Una battuta infelice e fuori luogo fatta dall'ex tronista di Uomini e Donne nei confronti di Jessica.

Scontro al Gf Vip tra Sophie e Lulù

Continuano le discussioni nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, Sophie e Lulù si sono rese protagoniste di un duro botta e risposta. "Mi scoccia essere messa sempre in discussione come amica quando io difendo sempre Jessica. Da stamattina che sprono Alessandro a parlare con Jessica" ha dichiarato l'ex tronista provocando la reazione di Jessica "Non mi aspettavo alcune battute da te, mi hai imitato. Non mi è piaciuto questo comportamento".

I toni tra le due concorrenti del Gf Vip si sono alzati con Lulù che si è scagliata contro Sophie per difendere Jessica: "Ma cosa ca**o sono queste urla? Non stiamo al mercato. Ma quali battutine? Stiamo tranquille. Se avevamo un problema manco ti parlavamo. Ma basta". "Mi parlate come se avessi rubato il fidanzato a qualcuno! Mi fate sempre battute, è tutto il giorno" ha risposto la Codegoni.

"Io co***ona non sono. Volete giocare con le frecciatine? Va bene, rispondo con le frecciatine anche io. Io sono buona e cara, ma dopo mi rompo. Adesso divento sarcastica anche io e fidati che sono tremenda" ha aggiunto Sophie. "Ma chi le fa? A me non interessa fare questi giochi. Ma io sto pensando ai ca**i miei" ha concluso Lulù abbandonando la conversazione.

