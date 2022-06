Gossip TV

Manuel Bortuzzo e Soleil Sorge: tra i due ex gieffini qualcosa si è ormai rotto definitivamente.

Dopo la frecciatina velata di Manuel Bortuzzo nei confronti di Clarissa Selassiè, sulla questione è intervenuta anche l'altra ex compagna d'avventura al Grande Fratello Vip ora naufraga dell'Isola dei Famosi, Soleil Sorge.

Grande Fratello Vip, cala il gelo tra Soleil Sorge e Manuel Bortuzzo: ecco cosa è successo

Quest'ultima, ha colto l'occasione per dire la sua in merito alle ultime dichiarazioni del nuotatore a Radio Radio. Bortuzzo, durante l'intervista nel programma radiofonico Non Succederà Più, dopo il forfait all'ultimo di Clarissa per la medesima intervista ha detto alla conduttrice: “Sono sincero, io non ti avrei mai chiesto le domande prima”.

La frecciatina dell'ex gieffino nei confronti di Clarissa è stata commentata dalla Sorge che su Twitter ha scritto

“Utilizza più amore e meno odio” cit — Le ipocrisie invecchiate male”, riproponendo un video del Gf di Manuel.

Terminati questi botta e risposta, un dettaglio non è passato inosservato: Franco e Manuel Bortuzzo non seguono più Soleil su Instagram. Il padre di Manuel, aveva mostrato simpatia nei confronti della Sorge mentre con tra il nuotatore e l'ex corteggiatrice c'erano stati già dei malumori durante il loro percorso nella Casa.

Dopo le dichiarazioni di Manuel,anche Clarissa ha replicato indirettamente su Instagram a chi le ha domandato come facessero le tre sorelle a non controbattere alle varie calunnie:

"Come facciamo a mantenere la calma con tutte le allusioni che fanno su di noi, dandoci anche delle visionarie? Poco mi interessa Soprattutto quando tendono a parlare senza sapere, sono loro che sprecano solo tempo a criticare e buttano aria al vento." ha scritto su Instagram la più giovane delle sorelle Selassié.

