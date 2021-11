Grande Fratello Vip, bufera su Alfonso Signorini: "Siamo contrari ad ogni forma di aborto"

Gossip TV

Il conduttore sotto accusa per un commento rivolto a Giucas Casella.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, in tarda serata, durante il momento delle nomination, Alfonso Signorini si è lasciato andare ad una frase che ha letteralmente mandato in rivolta il web e non solo. Giucas Casella, in confessionale,parlando della sua cagnolina e della possibilità che fosse incinta, ha parlato anche di un eventuale aborto naturale, essendosi accoppiata con un labrador. Una questione, quella del cane di Giucas, più volte affrontata durante il reality e sempre trattata con leggerezza e ironia. Signorini però,nel corso dell'intervento di Casella, è entrato a gamba tesa su una questione molto delicata: "Noi siamo contrari all'aborto in ogni sua forma tra l'altro, anche quello dei cani.." "Esatto" , ha commentato Sonia Bruganelli in studio.

La frase, giudicata inopportuna, fuori contesto e pretenziosa, ha creato immediatamente una bufera. Le parole del conduttore hanno sollevato numerose polemiche sui social e non solo. La prima a replicare, è stata Selvaggia Lucarelli ma è chiaro che possa essere solo l'inizio di altre prese di posizioni decisamente contrarie alle parole di Signorini.

"Caro Alfonso Signorini, non so a nome di chi credi di parlare, ma NOI abbiamo votato a favore dell’aborto con un referendum che ha la mia etá, quindi fammi questo favore: parla per te e per il tuo corpo, visto che non rappresenti nè il paese nè il corpo delle donne. E già che ci siamo: anziché a Giucas Casella, nel silenzio generale delle donne in studio, queste frasi valle a dire a chi è costretto all’aborto terapeutico, alle vittime di stupri etnici, alle donne che scelgono in piena libertà e a chiunque abbia una storia un po’ più complessa da raccontarti che “Bettarini ha bestemmiato al grande fratello, espulso!”. Il moralismo ortodosso urlato al megafono del reality dal conduttore omosessuale pro life, ci mancava solo questo. " ha scritto Selvaggia Lucarelli sui social.

