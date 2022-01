Grande Fratello Vip, Basciano scarica Sophie Codegoni in attesa di Delia Duran? L’ipotesi fa tremare

Gossip TV

Si mormora che vi sia aria di un nuovo triangolo amoroso nella casa del Grande Fratello Vip, grazie all’imminente ingresso di Delia Duran.

Nuove ipotesi sulle dinamiche che presto vedremo in scena al Grande Fratello Vip. Ipotesi che lasciano interdetti i fan, ormai certi di aver capito cosa accadrà dopo l’ingresso in casa di Delia Duran, che entra agguerrita più che mai, dopo essersi presa una pausa ufficiale dal la relazione con Alex Belli. Secondo molti, infatti, Alessandro Basciano ha scaricato Sophie Codegoni in previsione dell’incontro con Delia, volendo essere sicuro di poterla corteggiare senza intralci, per ottenere maggiore attenzione sul suo percorso a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Basciano si prepara a conquistare Delia?

Nelle ultime ore, dopo aver assistito allo scontro in diretta tra Delia Duran e Alex Belli, i fan della sesta edizione del Grande Fratello Vip hanno iniziato ad ipotizzare cosa accadrà quando la showgirl entrerà in Casa, soprattutto dopo aver annunciato a gran voce di ritenersi in una pausa di riflessione con il suo compagno. Delia sembra aver intenzione di vendicarsi per il flirt tra Alex e Soleil, dal momento che l’attore cerca ancora di sostenere l’amica e non fa nulla per rincuorare la compagna sui sentimenti per Sorge. La Duran ha detto chiaramente di non poter sopportare più tutta la situazione, certa che tra Alex e Soleil non ci sia stata una semplice amicizia, come loro hanno voluto invece ribadire più volte in mondovisione.

Nel frattempo, a Cinecittà, Alessandro Basciano ha chiuso con Sophie Codegoni a seguito di una lunghissima discussione, che ha portato il deejay ha prendere le distanze pochi giorni dopo aver chiesto alla milanese di diventare ufficialmente la sua fidanzata. Le tempistiche di Basciano sono sospette, soprattutto alla luce del fatto che i gieffini ormai sanno che Delia varcherà la porta rossa del Gf Vip. Basciano è uno dei concorrenti che più si è scontrato con Alex, nonostante l’attore fosse già stato squalificato, e il fatto che si affretti a poter dirsi single proprio in concomitanza dell’entrata in scena di Duran non fa presagire nulla di buono.

La teoria più accreditata è che, consapevole dell’astio che c’è con Belli, Alessandro voglia provare a corteggiare Delia, che nel frattempo ha come obiettivo quello di far impazzire di gelosia il compagno per ripagarlo con la stessa moneta, rifilando un due di picche a Sophie e assicurandosi un numero incredibili di blocchi durante le prossime puntate. Cosa pensate di questa teoria che circola sul web?

