Grande Fratello Vip, Barù stanco dei fan della coppia che lo vogliono con Jessica Selassié

Nel corso della sesta edizione del Gf Vip, c'è stato un fandom sicuramente più numeroso e attivo di tutti, ovvero quello dei Jeru, i fan dell'ipotetica coppia formata da Jessica Selassié e Barù Gaetani.

Anche dopo l'avventura televisiva di Canale 5, non è mai sembrato si fossero frequentati, anche se, di recente, l'esperto di gossip Alessandro Rosica ha spifferato che i due ex gieffini pare abbiano avuto una frequentazione terminata lo scorso novembre.

Una notizia che ha subito infiammato i fan della coppia che si sono immediatamente messi in moto per avere nuovi dettagli sul retroscena.

La Selassiè, a tal proposito, ha risposto ad un utente che le chiedeva spiegazioni in maniera piuttosto criptica: “Ciao, grazie mille per l’informazione, ma le situazioni delicate si affrontano diversamente. Grazie, spero tu possa capire”, mentre Barù, dal canto suo, è sbottato su Twitter suscitando diverse polemiche:

Diversi utenti hanno replicato a Barù criticando le sue parole e trovandole irrispettose: "Comunque dovresti ringraziare quelle persone del fandom jeru PERCHÉ SONO LE UNICHE che hanno preso il libro e sono venuti a mangiare nel tuo ristorante" e ancora,"Caro Barú senza quell’hashtag saresti durato due settimane e nessuno si sarebbe ricordato di te che per carità magari era anche il tuo obiettivo e ci può stare ma senza non avresti guadagnato con il ristorante e anche con il libro. Grazie a te"

Se mettiamo a dormire quel #? Non ha mai avuto senso, mi ha sempre dato un po’ fastidio. Non vorrei cagare dove mangio (come dicono a Oxford) ma ormai…. Grazie ❤️