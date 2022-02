Grande Fratello Vip, Barù messo all’angolo: ''Devi dire la verità a Jessica Selassié''

Gossip TV

Alessandro Basciano chiede a Barù di essere sincero con Jessica Selassié, che spera in un flirt al Grande Fratello Vip.

Continua il gioco di sguardi tra Barù e Jessica Selassié, certa di poter far capitolare il concorrente del Grande Fratello Vip. La principessa etiope ha perso la testa per il collega, che invece continua a sostenere di non essere interessato a Jessica e di voler continuare la sua fantastica vita da single. Vedendo Selassié sempre più confusa, Alessandro Basciano interroga Barù e lo esorta ad avere un confronto sincero, anche se duro, con la gieffina.

GF Vip, Barù pronto ad affrontare Jessica Selassiè?

Jessica Selassié ha varcato la porta rossa di Cinecittà con l’intenzione di trovare l’amore, ma la ricerca del principe azzurro appare ben più ardua del previsto. La principessa etiope ha messo gli occhi su Barù, che non ha fatto molto per far capire a Jessica di non essere interessato, dal momento che ogni volta che si è esposto per mettere un freno al flirt, ha fatto due passi indietro tornando tra le braccia della gieffina, o mostrandosi geloso e possessivo. Insomma, un comportamento ambiguo che sta facendo impazzire Jessica, ormai sempre più confusa sui sentimenti di Barù, che ha indignato il web con un commento su Noemi. Vedendo l’amica in difficoltà e Barù chiudersi in sé stesso, Alessandro Basciano si è avvicinato al gieffino e ha chiesto spiegazioni.

“Ovviamente mi sta molto simpatica, la cerco anche e mi piace passare del tempo con lei. Qui dentro anche io devo parlare con qualcuno, ma ho sempre paura che se mi avvicino troppo lei pensa qualcosa. Se poi vi ci mettete pure voi…”, ha ammesso Barù, sottolineando ancora una volta di non essere interessato a Jessica. “Però parlale perché lei è in un limbo e sta andando al manicomio. Le devi dire anche le motivazioni, perché in questo momento a lei serve. Anche se, ti devo dire la verità, sono rimasto sorpreso perché tra voi ho visto una bella affinità […] I tuoi gesti vengono percepiti in modo diverso. Se una persona ti piace si supera anche la paura del fuori, ma se non c’è nessun sentimento, non c’è. Anche perché lei è quel tipo di ragazza, che se ci stai insieme, ci stai insieme tutta la vita”, ha replicato Basciano, protagonista di uno scontro con Lulù.

“Io lo faccio per lei, però non stiamo insieme e posso spiegarti perché ti sto lasciando. La verità non gliela dirò mai, non è piacevole. C’è un’affinità sicuramente, ma non è di quel tipo. Non voglio illuderla, non vorrei mettere uno stop ma hai ragione, ora sono più sereno e affronterò anche questo. Forse ho giocato troppo con lei”, ha chiosato Barù, ribadendo di non voler creare storie d’amore al Gf Vip. I fan della coppia sono molto delusi e attendono con impazienza che i due riescano effettivamente a confrontarsi in modo costruttivo e sincero.

