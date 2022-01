Grande Fratello Vip, Barù boccia il flirt con Jessica Selassié: ''Non faccio love story per le clip''

Gossip TV

Barù e Jessica Selassié nuova coppia del Grande Fratello Vip? Il gieffino stronca il flirt.

I fan del Grande Fratello Vip hanno notato una certa vicinanza tra Barù e Jessica Selassié, e su Twitter sono apparse numerosi video e foto della coppia, che tutti sperano diventerà tale al più presto. Nonostante l’interesse per la principessa etiope sia evidente, Barù ha messo in chiaro di non voler creare una storia d’amore nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, non c’è futuro per Jessica e Barù?

Da quando ha fatto il suo ingresso dalla porta rossa di Cinecittà, Barù è diventato uno dei Vipponi più amati dal pubblico, che si sono affezionati al suo sarcasmo e alla sua grande trasparenza. Dopo aver speso parole pesanti per Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Barù è tornato al centro dei pettegolezzi a causa del flirt che ha instaurato con Jessica Selassié. La principessa etiope non ha nascosto di voler trovare l’amore nella casa del Gf Vip, ma fino a questo momento è stata piuttosto sfortunata. Barù e Jessica sono affiatati e si stuzzicano con battutine e sguardi languidi, che hanno fatto sognare il pubblico.

Negli ultimi giorni, su Twitter sono apparse numerose pagine di Fandom per la coppia, anche se nessuno dei due ha ancora chiarito se c’è o meno un interesse reciproco. Anche Alfonso Signorini ha notato il feeling e ha voluto indagare mettendo in difficoltà Barù, che si è smarcato elegantemente dalle domande del presentatore, senza svelare troppo. Dopo l’ultima diretta del programma di Canale5, Barù è stato interrogato da Soleil, curiosa di scoprire qualcosa in più su questo presunto flirt con Jessica.

“Non ho iniziato alcuna love story con nessuno, ve lo dico chiaro e tondo […] “La vedo una donna ma vi assicuro che non inizierò nessuna storia d’amore con nessuno qui dentro specialmente per mezza clip tanto credo che le do le clip se voglio!”, ha messo in chiaro Barù spezzando il sogno di moltissimi sostenitori. Jessica, d’altro canto, non è ancora esposta sul gieffino ed è plausibile pensare che, data anche la differenza d’età, per lei non vi sia nessun affaire amoroso all’orizzonte.

