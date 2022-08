Gossip TV

Le parole di Barbara D'Urso nei confronti di Soleil Sorge, non sono state particolarmente apprezzate dai sostenitori dell'ex gieffina.

Nel corso dell'evento The Alessandro Nomellini Awards 2022 che si è tenuto al Twiga di Forte dei Marmi, Barbara D'Urso ha speso alcune parole di elogio nei confronti di Soleil Sorge, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tra i protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Barbara d’Urso si espone su Soleil Sorge: il discorso che ha scatenato le polemiche

La carriera della Sorge sembra ormai in discesa, dopo la partecipazione al reality show non si è di fatto fermata un attimo con il debutto come opinionista a La Pupa e il Secchione Show, la partecipazione all'Isola dei Famosi 16 e il prossimo show Back to School ad un autunno su Italia 1.

A tal proposito, la nota conduttrice Mediaset si è complimentata con la Sorge, rilasciando una dichiarazione che ha scatenato polemiche da parte dei sostenitori dell'ex gieffina.

“Felice che una mia ‘creatura’ stia facendo un bel percorso”, ha affermato la conduttrice aggiungendo che è molto fiera di lei. Il dissenso è nato dalla definizione che la Sorge fosse una "sua creatura" forse in base alla recente avventura nello show di Italia 1 condotto dalla conduttrice campana ma, soprattutto dalle numerose ospitate dell'italo-americana nel talk show di Pomeriggio 5.

Durante il caos avvenuto nel corso della seconda edizione del Grande Fratello Vip in cui partecipò Luca Onestini, l'ex tronista di Uomini e Donne che scelse la Sorge nel 2017, Soleil fu travolta dalle polemiche per averlo lasciato proprio durante la sua avventura nel reality e, nel corso di alcune ospitate dalla conduttrice, l'ex corteggiatrice ebbe l'occasione di spiegare più volte i suoi comportamenti nei confronti dell'ex fidanzato.

