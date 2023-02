Grande Fratello Vip, bacio per gioco tra Nikita e Onestini: lui reagisce scocciato lei "cuore a mille"

Gossip TV

Al Grande Fratello Vip scatta un bacio per gioco tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: le due diverse reazioni.

Sabato sera, tutti i vipponi hanno fatto festa tra balli e travestimenti in tema giapponese. Tra i tanti giochi organizzati, Nikita ha baciato Luca Onestini che bendato doveva indovinare quali dei compagni d'avventura fosse. La modella triestina ha colto quindi l'occasione di baciare Luca con trasporto non negando, nel segreto del confessionale, di aver provato una grande emozione.

"Ho sentito il cuore a mille. Quelle labbra che tanto volevo facevo bene a volerle perché sono belle, niente da dire. Mi ha fatto effetto" ha dichiarato Nikita che nei giorni scorsi, ripensando a Luca, non ha nascosto, in lacrime, di provare ancora molta delusione per come sono andate le cose con lui nei confronti del quale prova ancora un'innegabile attrazione.

Dal canto suo, a differenza di Nikita, Luca si è mostrato molto contrariato a sapere che tra le gieffine ci fosse stata proprio Nikita a volerlo baciare.

"Ma chi è che mi ha dato questo bacio qua? No! No! Non ditemi che è Nikita?!? Mi ha preso? Io non l’avrei fatto. Non mi sembrava il caso. Io neanche per gioco onestamente l’avrei fatto. Io dopo quello che mi ha fatto non voglio saperne niente. Ma zero. Gioco o non gioco non mi piace questa roba."

Una reazione si direbbe del tutto opposta. Nikita emozionata mentre Luca decisamente infastidito.

