Grande Fratello Vip, autrice del reality rimprovera Davide Donadei [VIDEO]

Ieri sera Davide Donadei si è fatto rimproverare da un’autrice del Grande Fratello Vip in seguito ad una violazione del regolamento.

Gf Vip: Davide Donadei viola il regolamento

Il tutto è nato mentre l'ex tronista chiacchierando con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon ha deciso di non fare il nome dell'altro gieffino - dopo Oriana Marzoli - per cui non nutre alcuna simpatia.

Donadei non ha voluto fare il nome e ha preso carta e penna per scriverlo e farlo leggere ad Antonella e Nikita.

"C’è qualcuno che non mi convince molto oltre a lei. Hai capito? Em… guarda… proprio non mi convince" ha dichiarato Davide scrivendo poi il nome. In Casa è subito intervenuta un'autrice che ha chiesto all'ex tronista di mettere carta e penna in magazzino.

"Davide, penna e carta in magazzino, subito! No, non lasciarli lì, portali subito" hanno esclamato in regia. Intanto, l'ex tronista continua la sua guerra nei confronti di Oriana. Alla venezuelana ha riservato infatti parole che hanno fatto molto discutere ma nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip l'argomento non è stato affrontato. Il giovane pugliese ha commentato in diverse occasioni alcune dichiarazioni della Marzoli, affermando che meriterebbe schiaffoni e altre esternazioni abbastanza gravi (le ha augurato anche di sentirsi male).

