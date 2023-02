Grande Fratello Vip, Martina Nasoni in crisi per Daniele Dal Moro: "Mi aspettavo una cosa diversa, gli sono servita solo a.."

Gossip TV

Martina Nasoni delusa dal suo ex Daniele Dal Moro, l'amaro sfogo al Grande Fratello Vip.

Il comportamento assunto da Daniele Dal Moro al Grande Fratello Vip ha letteralmente spiazzato e deluso Martina Nasoni. La giovane, entrata nella Casa per cercare un riavvicinamento, si è lasciata andare a un duro sfogo con Antonella Fiordelisi in cui ha rivelato di voler prendere le distanze dal suo ex.

Daniele Dal Moro delude Martina Nasoni

Tempo di confessioni al Grande Fratello Vip per Martina Nasoni. Parlando con Antonella Fiordelisi del comportamento assunto da Daniele Dal Moro che prima le ha dedicato parole importanti e poi si è riavvicinato a Oriana Marzoli, la ragazza ha ammesso di essere molto confusa e delusa dal suo ex:

Non è successo niente di niente. Sono servita io per capire che gli piaceva veramente? Sii limpido da subito. Anche se so che queste parole potrebbero fargli male ma io mi sono sentita così. Io ho visto tutto ecco perché sono entrata con un’idea precisa della situazione [...] Mi aspettavo una cosa diversa. Ha fatto un paragone importante comunque, allora non ti sbilanciare così tanto. Voglio lasciarmi tutta questa storia alle spalle, tanto mi porta sempre a stare così.

Leggi anche Luca Onestini deluso da Ivana Mrazova

A cercare di consolare Martina ci ha pensato Antonella, che non ha nascosto i suoi dubbi sul rapporto nato nella Casa del Gf Vip tra Daniele e Oriana:

Per me anche se si piacciono stanno giocando. Uno se si piace si piace dall’inizio. A me dispiace per te perché si vede che non stai bene. Tu sei venuta qua per fare un’esperienza, anche se non sei concorrente ma poco cambia. Potrai crescere in tanti lati, concorrente o meno poco cambia. Sentirsi prendere in giro non é proprio bello. Io pensavo ti avesse detto cose più chiare...

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.