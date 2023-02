Grande Fratello Vip, Attilio Romita al centro delle critiche nella Casa: "Scarica sempre sugli altri tutto quello che non va"

Gossip TV

Milena Miconi e Sarah Altobello a confronto sul comportamento di Attilio Romita al Gf Vip.

Attilio Romita è uno dei protagonisti più discussi e chiacchierati della settima edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo comportamento nella Casa di Cinecittà ci ha pensato Milena Miconi che, parlando con Sarah Altobello, non ha risparmiato critiche al noto giornalista.

Milena Miconi critica Attilio Romita al Gf Vip

Il comportamento assunto da Attilio Romita nella Casa del Grande Fratello Vip, che ha più volte accusato un gruppetto di coinquilini di essersi alleati contro di lui per mandarlo in Nomination, non è per niente piaciuto a Milena Miconi. Parlando con Sarah Altobello delle polemiche che hanno coinvolto il giornalista, la concorrente ha confessato:

Una persona che ha fatto e ha detto cose pesanti è normale che la nominino. Non si mette in discussione. Fa parte del gioco, se tu devi pensare a questo gioco devi pensare alle persone che vorresti avere più vicine ma non è una questione personale. Il problema nasce dal fatto che tu ti stai creando un gruppo che sono i tuoi amici e che ti porti fino alla fine...

Lui tende ad avere un'apertura che è difficile ora avere, farsi strada ora non è semplice. Lui scarica sempre sugli altri tutto quello che non va - ha continuato Milena - lo fa sempre questo. Se una cosa non va bene è sempre la colpa degli altri. È sempre colpa di qualcun altro. Non è possibile ragionare in questa maniera, prenditi le tue responsabilità senza fare tutto questo vittimismo.

