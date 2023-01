Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese: "Oddio ho sbagliato! Mi è scappato"

Gossip TV

L'appello di Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip e le parole su Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese è sicuramente uno dei protagonisti indiscussi della settima edizione del Grande Fratello Vip. Da quando è iniziato il reality show, infatti, il concorrente si è ritrovato al centro del gossip per la sua storia con Belen Rodriguez e al centro di numerose dinamiche, soprattutto amorose, nella Casa di Cinecittà.

Antonino Spinalbese nomina Belen Rodriguez al Gf Vip

Antonino Spinalbese ha nominato involontariamente Belen Rodriguez nella Casa del Grande Fratello Vip. Come riportato da Biccy, parlando con Sofia Giaele De Donà durante la notte, il giovane hair stylist ha fatto un appello a Brad scambiando la sua amica di avventura per la sua ex compagna:

Quando usciamo da qui io voglio diventare amico di Brad. Vi giuro voglio davvero conoscerlo. parlo con Brad direttamente adesso. Quando fai queste cene io vorrei diventare tuo amico ed essere invitato. Io e Andrea vorremmo diventare più tuoi amici che amici di Belen… oops. Oddio, no non ho detto nulla, ho sbagliato. Mi è scappato, mi è uscito.

Per chi non lo sapesse, Antonino aveva già parlato in passato del suo rapporto con Belen, con cui ha avuto una bellissima bambina:

Io e lei ci sentiamo spesso per la bimba. Tra noi è tutto ok e siamo in buoni rapporti. Io non vivo senza mai figlia. Pensate che sono stato a Ibiza, poi sono tornato e il giorno dopo dovevo riportare la bambina da lei. Però avevo voglia di stare ancora con la bimba, così ho chiamato la mia ex e le ho detto ‘senti posso vederla ancora un po’?’. E anche per questo che vi dico che tra noi è tutto ok, io la chiamo e passo per la piccola. Avere una figlia ti cambia tutto.

