Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese costretto a lasciare la Casa per motivi di salute

Gossip TV

Il Grande Fratello Vip avrebbe concesso ad Antonino di lasciare temporaneamente il gioco. Potrebbe saltare l'incontro con Ginevra Lamborghini.

Antonino Spinalbese sarebbe in procinto di lasciare temporaneamente la Casa del Gf Vip. L'hair stylist spezzino, lamenta un forte dolore causato da da una cisti al coccige e avrebbe chiesto la possibilità di sottoporsi ad un immediato un intervento chirurgico e rimuoverla.

Gf Vip, Antonino Spinalbese lascerà la Casa per un intervento chirurgico

Dopo l'operazione, Antonino dovrà restare in isolamento per poter effettuare la quarantena e dovrebbe di conseguenza rientrare in Casa dopo almeno una settimana. Un piccolo imprevisto per il quale potrebbe saltare l'atteso incontro tra il 27enne spezzino e Ginevra Lamborghini che dovrebbe rientrare nella Casa del Gf Vip nel corso della ventiduesima puntata, in onda lunedì 12 dicembre prossimo.

L'ex gieffina tornerà nel grande loft di Cinecittà come osservatrice speciale e non come concorrente dopo la sua squalifica nel corso della quinta puntata. La Lamborghini si è detta entusiasta di poter tornare in gioco, specificando inoltre che non ha alcuna intenzione di dichiararsi ad Antonino ma semplicemente vivere nuovamente la Casa con leggerezza e portando un po' di spensieratezza:

"Io ho accettato di entrare - ha dichiarato Ginevra a Casa Chi - e ci tengo a precisare che voglio rientrare con la stessa leggerezza con la quale sono entrata le prime due settimane. Adesso vedo che i ragazzi litigano, bisticciano, ci sono dinamiche…quando c’ero io tutto questo ancora non accadeva. Per me è nuovo questo modo di vivere la casa. Vado un po' a vedere quello che ho lasciato in sospeso, senza pretese né aspettative. Per dire, un rapporto che adesso mi piacerebbe rivalutare è quello con Giaele. Ci siamo molto scontrate quando ero in Casa ma l’ho vista maturare molto. Vorrei ritornare a parlare con lei e ora penso che c’è altro oltre al suo aspetto e al suo personaggio, che posso aver frainteso. Con lei ho curiosità di andare avanti, anche con Micol o Tavassi, li voglio conoscere tutti i nuovi concorrenti. Non c’è solo Antonino. Con lui intendo riprendere la nostra conoscenza, la nostra amicizia. Se posso essergli di supporto ben venga, lo vedo un po' perso il ragazzo…vediamo di dargli una raddrizzata. Non vado a prendere niente.!

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.