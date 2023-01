Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese contestato dagli altri concorrenti: "Ha avuto dritte da fuori"

Gossip TV

Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi contestano il ritorno di Antonino Spinalbese nella Casa del Grande Fratello Vip.

Dopo due settimane di assenza, nella Casa del Gf Vip, ha fatto ritorno Antonino Spinalbese, l'hair stylist spezzino tra i grandi protagonisti dell'edizione.

Gf Vip, "Antonino avrebbe avuto dritte da fuori", l'accusa di alcuni concorrenti

L'atteggiamento però dell'ex fidanzato di Belen ha insospettito più di un vippone insinuando che Antonino abbia avuto più di qualche dritta da fuori. In effetti, Spinalbese ha subito sorpreso tutti andando a salutare la "nemica" Nikita che nelle scorse settimane ha sempre volutamente ignorato, ha chiarito immediatamente con Giaele De Donà e ha parlato di Luca Onestini come "un furbacchione".

E' per la verità inverosimile che in due settimane Antonino non abbia avuto informazioni dall'esterno e alcuni concorrenti lo hanno fatto presente apertamente. Tra questi, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. "Già quando è arrivata Ginevra ha avuto tutte le dritte da fuori. Adesso dice che non dobbiamo chiedergli niente. Anche io voglio sapere le cose. Lui è stato in ospedale con i medici che facevano avanti e indietro e gli chiedevano le cose. Avrà avuto un sacco di dritte da fuori" ha dichiarato Donnamaria mentre l'ex naufrago ha cercato di capire da Antonino se il suo atteggiamento incontri il favore del pubblico.

Nei giorni scorsi ci sono state molte indiscrezioni su Spinalbese il quale avrebbe prolungato la sua assenza per accordarsi sul cachet e inoltre che avrebbe avuto molti contatti con Ginevra Lamborghini sentita telefonicamente più volte e con la quale pare si sia messa d'accordo per le prossime dinamiche dei "Gintonic".

#gfvip Edoardo su Antonino:"avrà avuto un sacco di dritte da fuori"...MA QUESTO È SCONTATISSIMO!!!! 😁😁 pic.twitter.com/ARmActwxmX — Maryjun76 (@Maryjun76) January 15, 2023

🔴Palese violazione del regolamento di Antonino🔴riferisce e insinua mettendo a altri concorrenti il dubbio su Luca,avvallando le grida da fuori e che non ci si debba fidare di lui,per info avute lui stesso quando stava fuori vergognoso da squalifica. #iostocononestini#Gfvip pic.twitter.com/7QVyi9u9TW — 𝓢𝓮𝓡𝓰𝓲𝓞˜🇮🇹🦂🇪🇸 (@Sergio24101) January 15, 2023

