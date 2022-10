Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese chiede di rivedere la figlia ma è braccio di ferro con Belen

Gossip TV

Casa Pipol ha rivelato un retroscena riguardante Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez: l'ex compagno vorrebbe rivedere la figlia Luna Marì a tutti i costi ma la showgirl argentina sarebbe contraria.

Gabriele Parpiglia, nel corso dell'ultimo appuntamento con Casa Pipol, ha rivelato un nuovo retroscena su Antonino Spinalbese, attuale protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip e la showgirl argentina, sua ex compagna e madre della loro figlia Luna Marì, Belen Rodriguez.

Gf Vip, Antonino Spinalbese vuole rivedere la figlia ma Belen si starebbe opponendo

L'ex hair stylist pare stia continuamente chiedendo agli autori del Gf Vip di potersi mettere in contatto con la piccola Luna Marì ma ci sarebbe in corso un braccio di ferro con la Rodriguez. Se è da escludere che Belen possa recarsi nella Casa con Luna Marì, per ovvio ragioni, il giovane spezzino vorrebbe poter avere notizie anche tramite solo un videomessaggio, anche perché, sente la sua mancanza terribilmente. La palla quindi è passata a Belen che non sembra voglia muoversi in questo senso, anzi, la showgirl sarebbe del tutto contraria.

"Antonino chiaramente sente la mancanza di Luna Marì, nata dal rapporto con Belen Rodriguez - sono state le parole di Gabriele Parpiglia - “Lei non ha approvato la scelta di Spinalbese di partecipare al GF Vip. Chiaramente lui vuole avere notizie della figlia, bisogna vedere come finirà questo braccio di ferro”. E ancora, il giornalista ha rivelato: “Stiamo parlando di una minore, è difficile portarla in studio anche se gli anni scorsi è successo. Però si possono fare tante cose, un video, delle immagini, una chiamata. Vedremo come finirà questo braccio di ferro”."

“So che Antonino in confessionale ha chiesto più volte di vedere sua figlia” ha concluso l’ex autore del reality.

Secondo i beninformati, i rapporti tra Antonino e Belen non sarebbe del tutto idilliaci ma continuerebbero a essere civili per l'amore che li lega entrambi alla figlia. La Rodriguez pare abbia chiesto più volte di non essere nominata nel corso dell'avventura televisiva di Spinalbese, tanto che quest'ultimo, quando ha affrontato l'argomento, è stato spesso censurato dalla regia.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.