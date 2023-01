Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi sotto accusa: "Non mi vendo e nemmeno cambio in base alle strategie"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi sbotta durante la pubblicità del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi è sicuramente una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. Il comportamento ambiguo della giovane, però, ha sembra aver stancato sia i concorrenti della settima edizione che il pubblico, che durante la diretta di ieri l'ha contestata e fischiata in studio.

La rivelazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi sotto accusa al Grande Fratello Vip! Interpellata in diretta da Alfonso Signorini sulle numerose provocazioni rivolte a Edoardo Donnamaria, la giovane concorrente ha rivelato di aver agito sempre istintivamente e non per strategia. Affermazioni che non hanno per niente convinto il pubblico, che ha fatto partire i fischi in studio.

Se inizialmente la Fiordelisi sembrava averla presa bene, durante la pubblicità ha commentato l’accaduto con Dana Saber. Come riportato da Biccy, infatti, la nuova concorrente del Gf Vip si è avvicinata ad Antonella per sottolinearle la reazione del pubblico: "Se noti qui a tutti interessano le cose del pubblico. Non dico di te, a te interessano i tuoi fan, parlo degli altri".

Leggi anche Lo sfogo di Luca Onestini dopo il faccia a faccia in diretta al Gf Vip con Soleil Sorge

Antonella, però, ha spiegato a Dana che a lei interessa più del suo pubblico che di quello in studio: "Tutti che pensano alle reazioni del pubblico? A me interessa il pubblico di fuori non quello qua. Io sono sempre me stessa e ho i miei valori. Non mi vendo e nemmeno cambio in base alle strategie". Sarà davvero così? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.