Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi replica ad Orietta Berti: "Non si è ancora stancata di parlare di me?"

La Fiordelisi replica alle ultime dichiarazioni di Orietta Berti, opinionista del Gf Vip.

Nel corso dell'ultimo appuntamento con Gf Vip Party, Orietta Berti, opinionista della settima edizione, ha parlato di alcuni protagonisti del reality show, sottolineando come alcuni finalisti sia stati premiati a differenza di altri concorrenti che si sono messi in luce con arroganza e maleducazione.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi replica ad Orietta Berti: "E' Ossessionata"

Anche se la cantante non ha fatto riferimenti espliciti, è sembrato molto chiaro che il suo discorso facesse ancora una volta riferimento ad Antonella Fiordelisi per cui la Berti non ha mai nutrito simpatia durante il corso di tutta l'edizione.

"C’è qualcuno che mi è piaciuto molto e altri meno - ha dichiarato Orietta Berti - Chi ho apprezzato come coppia? La mia coppia preferita è quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Perché loro non sono esagerati, sono normali, sono ai primi approcci e poi si vedrà. A me non mi piacciono le cose esagerate “Micol e Tavassi mi piacciono e sono ancora dentro. Non mi aspettavo che anche lei arrivasse in finale. Sono contentissima perché veramente il buongusto, la semplicità, la verità, hanno vinto contro la prepotenza, la maleducazione e l’arroganza. Qualche volta è giusto che vinca la normalità e quindi sono felice. La sincerità viene sempre fuori, specialmente oggi che uno scopre tutto dal telefonino. Non devi mai mentire, perché la verità viene fuori. Devi essere sincero, onesto e con i piedi per terra”.

Dopo l'ennesima dichiarazione della Berti, la Fiordelisi ha replicato su Instagram piuttosto stizzita:

"Ma non si è stancata la signora Berti a parlare sempre di me? Capisco che sono la sua ossessione, ma anche meno! Il Gf è finito dai.. parla di qualcos’altro. Meno frustrazione."

