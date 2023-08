Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi: "L'amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex concorrente del Gf Vip dopo la rottura con Edoardo Donnamaria.

Antonella Fiordelisi è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua è stata un'esperienza molto intensa caratterizzata anche dalla storia d'amore, ormai finita, con il romano Edoardo Donnamaria.

La frecciata di Antonella Fiordelisi

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è giunta al capolinea, ma in molti continuano a sperare in un ritorno di fiamma. A spegnere ogni entusiasmo ci ha pensato l'influencer salernitata che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha lanciato una veleta frecciata al suo ex:

Cambiare per amore? Credo sia molto difficile. Ma se una persona vuole può migliorarsi. Cambiare totalmente no. Quante volte vi è capitato di uscire con persone che i primi anni erano in un modo e dopo un po’ usciva la loro vera essenza? Purtroppo l’amore spesso può offuscare la nostra capacità di essere obiettivi, razionali e capire bene chi ci troviamo davanti.

A ogni modo, l'ex discussa concorrente del Gf Vip 7 ha rivelato di non avere rimpianti:

La mia più grande soddisfazione è che sto raggiungendo i miei obiettivi. Ogni anno ne ho 2/3 che porto a termine. Rimpianti? Assolutamente no.

