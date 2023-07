Grande Fratello Vip: "Antonella Fiordelisi ha provato in tutti i modi a tornare insieme a Donnamaria..." l'indiscrezione

Gossip TV

La relazione tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sarebbe finita per volere dell'ex volto di Forum: tutti i retroscena sulla rottura della coppia, nata nella settima edizione del Gf Vip.

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria si sono ufficialmente lasciati da ormai diverse settimane e contrariamente e forse per la prima volta, non è avvenuto alcun riavvicinamento repentino ma anzi la rottura ad oggi, sembra più che mai definitiva. Dopo una diretta in cui Antonella si è sfogata in lacrime, facendo presente di aver fatto di tutto per lui ma di sentirsi sfruttata, l'ex gieffino ha replicato alle dichiarazioni della Fiordelisi affermando che l'influencer campana è ossessionata dai social tanto da aver bisogno di aiuto.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: lei avrebbe provato in tutti i modi ma ha trovato un muro

Qualche giorno fa, l'ex coppia nata al Gf Vip 7, si è ritrovata insieme ad un evento e l'atmosfera tra loro è sembrata distesa tanto da far sperare un'improvvisa e tanto desiderata riappacificazione ai numerosi fan dei Donnalisi. Ad oggi, come detto, i due ex gieffini sembrano molto lontani. Edoardo e Antonella hanno smesso di seguirsi reciprocamente su Instagram e poco fa, Deianira Marzano, esperata di gossip e amica della Fiordelisi, ha svelato alcuni retroscena sulla loro rottura.

Sembra che Antonella abbia provato in tutti i modi a tornare insieme con Edoardo ma che abbia trovato un muro da parte sua, in seguito ad alcune dichiarazioni fatte dalla Fiordelisi che Donnamaria non è riuscito a perdonare:

"A Filicudi fino all’ultimo voleva andarci Antonella ma ha trovato un muro, un NO! Vacanze che lei aveva programmato con lui anche con il catamarano ma ha trovato sempre un muro un NO! La risposta è stata: “ Non torno con te perché non perdono il video in diretta “.

"Datevi voi una risposta. E le domande non ponetele ad Antonella che anche dopo il segui tolto per disperazione sarebbe tornata con lui fino all’ultimo istante. Ci metto la mia mano sul fuoco e non vi ho mai detto bugie, anche se ad alcuni non posso stare simpatica è la verità. Non mettete in mezzo che ho parlato con Antonella perché non è vero. Ho solo detto la realtà dei fatti. Grazie."

