Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: "Tavassi? Certe persone nemmeno per un caffè"

L'intervista di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria a Casa Chi: chi rivedranno fuori dal Gf Vip e chi li ha delusi

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, sono stati ospiti ieri nell'ultimo appuntamento con Casa Chi, il talk social condotto da Sophie Codegoni.

Gf Vip, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria: "Giaele mi ha delusa,Tavassi non è stato carino"

I due ex protagonisti del Gf Vip, hanno parlato di alcuni rapporti, non proprio idilliaci, che sono nati all'interno del reality con i suoi ex compagni d'avventura e dei confronti dei quali, soprattutto Antonella, non ha intenzione di fare passi indietro.

"Io in questi giorni ho avuto modo di vedere un po’ cosa è successo - ha dichiarato Antonella - Tutti parlano di noi, in positivo o in negativo, ma comunque se ne parla. Io non ho mai criticato nessuno, non ho rilasciato interviste parlando di altre persone quindi se lo fa Wilma Goich, devo pensare che lo fa per avere un po’ di visibilità, altrimenti non si spiega. Pure perché in Casa era dolcissima, mi diceva che eravamo carini, che ero maturata, che ero intelligente, che ero in gamba. Quindi se poi leggo le interviste dove offende e dice l’opposto, devo pensare che poi quello che ho pensato di lei era giusto cioè che è un po’ falsetto. Ma l’ha dimostrato più volte, non solo nel mio caso."

"Certe persone non le vorrei vedere nemmeno per un caffè personalmente. Anche per me era un gioco fino a un certo punto. Le antipatie, le simpatie sono vere, non si inventano cose. Per me certe persone non hanno l’umanità e la sensibilità di vedere certe cose. Come quando sono stata male per Edoardo, quando litigavano, io vedevo proprio che loro godevano nel vedermi stare male quindi io persone così non le vorrei avere mai come amici. Poi Edoardo forse è un po’ diverso da me in questo perché si fida più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario mentre con altri avrà modo di chiarirci. Lui ci tiene tanto a Tavassi quindi penso che si chiariranno, non lo so."

La Fiordelisi ha anche svelato chi l'ha delusa:

"Forse non mi aspettavo determinate cose da Giaele, perché era una delle poche Spartane che si era avvicinata a me ultimamente. Una volta uscita però ho visto che riportava delle cose totalmente sbagliate ad Edoardo per farci litigare. Quindi forse lei rispetto agli altri che già mi aspettavo.Quando esci vedi ancora più cose…Sono rimasta particolarmente male di alcune cose di Edoardo vecchie, dove avevamo discusso. Sai quando rivedi cose che non vuoi rivedere… Inizia per “M…” per “N…”, tante cose. Ma più che altro ci siamo mancati un po’ di rispetto, queste cose non succederanno più. Abbiamo avuto modo di conoscerci bene in casa, stando 6 mesi h24 insieme."

Alla domanda "chi frequenterai fuori dal Gf Vip" l'influencer campana ha risposto:

"Nikita, Sarah Altonello, Matteo Diamante che ho visto che ha sempre parlato bene di me e ha sostenuto sia me e Nikita. E qualcun altro. Vabbè Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti…Antonino Spinalbese è una persona a cui voglio tanto bene però per rispetto ad Edoardo visto che hanno discusso e avuto delle incomprensioni, non credo che lo vedrò da sola. Se Edoardo avrà voglia usciremo in 3 a prendere un caffè. Diciamo che per adesso rimaniamo io ed Edoardo da soli che stiamo bene. Noi cambieremo casa credo, perché qui siamo con altri 2 amici e quindi per avere i nostri spazi comunque dobbiamo prendere un’altra casa. Per ora ci stiamo spostando molto su Roma e Milano e stiamo molto più a casa mia a Milano che qui."

Parlando di Paolo Ciavarro, Antonella ha dichiarato:

"Paolo Ciavarro è un amico di Edoardo, vero, sincero, che gli vuole tanto bene. Non ha mai rilasciato interviste negative nei nostri confronti, non ha mai parlato male della coppia. Ci sono persone che lo fanno di continuo e noi non vogliamo avere amici che ci mancano rispetto in questo modo. Tipo Micol, Tavassi che ora sta un po’ esagerando ed Edoardo c’è un po’ rimasto male, devo dire la verità. Edoardo vuole tanto bene a Tavassi e vedere che lui stanotte ha detto: “Perché ad Edoardo conviene stare con Antonella” e queste cose qua che ha lasciato intendere. Non è stato carino, quindi devo iniziare a pensare che loro pensano solo al gioco. Non all’amicizia e non all’amore, cosa che poi hanno mostrato quindi… L’unica cena che possiamo fare è quella con Alfonso Signorini, con tutti i concorrenti."

