Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi contro Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli: "Non mi fate paura"

Caos nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la diretta: duro scontro tra Antonella Fiordelisi e le Spartane.

È guerra nella Casa del Grande Fratello Vip tra Antonella Fiordelisi e le Spartane. Il motivo? Delle nuove provocazioni dopo la diretta hanno generato un duro scontro tra la fidanzata di Edoardo Donnamaria e il gruppo formato da Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

È guerra al Gf Vip tra Antonella Fiordelisi e le Spatane

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto l'eliminazione dal gioco di Antonino Spinalbese, è stata davvero tosta per tutti i concorrenti. Le discussioni, però, sono continuate anche dopo la diretta con Antonella Fiordelisi che ha affrontato le donne Spatane, ovvero Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli:

Ma secondo voi, mi fate paura tutt'e tre messe insieme? State ridendo e mi state sfottendo da due ore! Vi sembra un atteggiamento carino? Perché mi dovete sfottere in questo modo? Siete tre arpie! Se passo e ridete avete voi un problema nei miei confronti...avete 30 anni...io vado dove cavolo mi pare, siete innamorate di me...come vi permettete di sfottermi? Vi sentite così forti in tre? Non mi fate paura! In tre non ne fate una...

Se Giaele ne ha approfittato per togliersi il sassolino dalla scarpa e Oriana l'ha accusata di copiarla, Micol, che inizialmente aveva preferito allontanarsi per evitare nuove discussioni, ha attaccato Antonella criticandola per il suo atteggiamento provocatorio:

Tu cosa centravi? Stai accusando ingiustamente, io non mi sono messa a ridere...hai seminato come sempre la discordia...mi sono messa a ridere perché sono un essere umano e rido. È la prima volta che non è stata una puntata pesante per te e quindi vuoi fare la fenomena...nessuna ti ha mai sfottuta. Io non mi sono mai permessa di sfotterti.

