Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi confessa la sua grande paura: ''Se entrassero i miei ex…''

Antonella Fiordelisi fa una confessione su ciò che si aspetta dal percorso nella casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi ha varcato la porta rossa di Cinecittà con la speranza di farsi conoscere meglio dal grande pubblico, dopo aver ottenuto un discreto successo nel mondo dei social. Ecco cosa ha rivelato la sportiva sulle sue aspettative per l’avventura al Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi vuota il sacco

Nota per essere una schermitrice ma anche per la sua partecipazione a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, nonché per la sua relazione burrascosa e discussa con Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi è pronta a mostrare un nuovo lato di sé nella casa del Grande Fratello Vip. La partenopea, grazie al suo fisico statuario, ha ottenuto un grande successo su Instagram, conquistando tantissimi fan, ma ora è pronta a far conoscere anche altro. Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, Fiordelisi ha ammesso:

"Se mi dovessi dare un voto mi darei un 8, il mio difetto è che sono un po’ lunatica. Sono conosciuta per lo sport e sicuramente anche per il corpo. Una persona che mi manderebbe su tutte le furie, una persona che riesce a provocarmi, che conosce i miei punti deboli e li sfrutta a suo vantaggio. Non c’è nessun Vip per il quale lascerei la casa, ma qualcuno mi sta antipatico”.

Di chi sta parlando Antonella? La schermitrice ha espresso un parare negativo su Pamela Prati, terrorizzata dalla prospettiva di vedere proprio quella persona al Gf Vip, ma per il momento sembra andare d’accordo con tutti. Antonella ha confidato la sua più grande paura, lanciando anche una bella frecciatina a Chiofalo:

“Una sorpresa che non vorrei mai ricevere? Vedere i miei ex fidanzati che vengono uno per ogni puntata”.

