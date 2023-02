Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi al centro delle critiche nella Casa: "Il suo sogno è vedere Edoardo contro di noi"

Gossip TV

Antonella Fiordelisi duramente criticata dai concorrenti del Grande Fratello Vip.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 20 febbraio 2023 su Canale 5. Nell'attesa, l'influencer Antonella Fiordelisi è finita nel mirino dei suoi compagni di avventura, che l'hanno duramente criticata per il comportamento assunto nella Casa di Cinecittà.

Tutti contro Antonella Fiordelisi al Gf Vip

Amareggiati per la situazione che si è venuta a creare nella Casa del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria, gli Spartani non hanno potuto fare a meno di criticare Antonella Fiordelisi, che si è messa in mezzo alla discussione per difendere il suo fidanzato. Secondo Edoardo Tavassi, la giovane concorrente non aspettava altro che assistere ad una separazione tra loro e il giovane volto di Forum:

Il suo sogno è che Edoardo sia contro di noi. Lui è in una condizione difficile, vede Antonella felice...da quando io sto qua dentro, Antonella ha affossato Edoardo per emergere. Lei può desiderare questa piccola crepa, ma è semplicemente una piccola incomprensione...Se tu togli il litigio ad Antonella, non dà niente qui dentro. Lui deve fare una scelta, adesso ci pensa prima di andare contro Antonella. Edoardo senza Antonella sta male.

Intanto, nel salone della Casa del Gf Vip, anche Micol Incorvaia e Giaele De Donà finiscono per parlare del comportamento ambiguo di Antonella. Entrambe le concorrenti sono d'accordo sul fatto che la giovane salernitana si stia mostrando per quella che non è realmente:

Io non ci credo che sia così fuori dalla Casa. Lei recita dalla mattina alla sera, è il suo ruolo questo...quello di fare dramma. Una persona del genere fuori non si riesce a frequentare. Poi non riesce neanche a gestire il peso del personaggio perché alla fine ci sta pure male...

