Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran: "Una farsa colossale"

L'ex opinionista del Grande Fratello Vip attacca e critica Alex, Soleil e Delia.

Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continuano a stare al centro delle dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare e criticare duramente il discusso "triangolo amoroso" ci ha pensato l'ex opinionista del reality show di Alfonso Signorini, Antonella Elia.

Antonella Elia senza freni su Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran

Intervistata da Superguidatv, Antonella ha commentato le dinamiche della sesta edizione del Grande Fratello Vip non nascondendo la sua antipatia nei confronti di Alex, Soleil e Delia: "E’ palese poi la mia antipatia verso Soleil, Alex Belli e Delia Duran. Secondo me è tutta una colossale farsa. Non c’è nulla di vero ed è indecente. Mi sembra un gioco a chi si mette più in mostra in modo a mio avviso negativo".

L'ex opinionista del Gf Vip, ha colto l'occasione per dire la sua anche su Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, le quali hanno stretto una forte amicizia nella Casa proprio con Soleil: "L'amicizia di Manila con Soleil e Katia Ricciarelli non mi piace e non riesco a sostenerla in questa avventura. Trovo che abbia un atteggiamento remissivo e di convenienza. [...] Katia ce l’ha sempre con qualcuno. E’ una donna molto grande e sicuramente ha le sue paturnie".

Al contrario, la Elia ha rivelato di essere rimasta particolarmente colpita da Lulù Selassié: "Katia non dimostra di amare le donne giovani tipo Lulù e sembra che entri in competizione con loro. A me piace molto Lulù perché ha una sua ingenuità. Katia non rientra tra i miei personaggi preferiti. Sono a favore delle persone che chiedono la sua squalifica".

Foto: Endemol Shine Italy