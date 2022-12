Grande Fratello Vip, annunciata l’ultima Concorrente che entrerà in Casa: scoppia la polemica, ''È una sconosciuta''

Gossip TV

Alfonso Signorini arruola l’ultima concorrente per la settima edizione del Grande Fratello Vip ma è polemica tra i fan.

Il cast della settima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora al completo. Nelle prossime puntate faranno il loro ingresso quattro nuovi Vip, tra cui spunta il nome di una bellissima modella di origine marocchine, nota per una finta paparazzata hot con Dayane Mello. Il pubblico, tuttavia, non è d’accordo con la scelta di Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, ecco chi sarà l’ultima concorrente di questa edizione

La settima edizione del Grande Fratello Vip punta ad essere la più longeva di sempre con la Finale posta ad aprile 2023, e per questo Alfonso Signorini deve arricchire il cast con nuovi volti, sperando che riescano a creare dinamiche migliori di Luca Salatino che fa la pizza in casa o dei Donnalisi che sono sul punto di lasciarsi un giorno sì e pure l’altro. Insomma, il pubblico del reality show di Canale 5 sta iniziando ad essere sempre più insofferente, non trovando stimoli nelle dinamiche che si creano tra gli attuali coinquilini del Gf Vip e anche i protagonisti più fumantini, come Oriana Marzoli, iniziano ad appiattarsi al clima della casa dove sembra sia difficile creare faccia a faccia degni di nota.

Le Anticipazioni hanno svelato i nuovi concorrenti pronti a varcare la porta rossa di Cinecittà, ovvero l’ex tronista di Uomini e Donne Davide Donadei, che dovrebbe entrare prima di Natale insieme a Nicole Murgia, che sarà raggiunta dall’ex fiamma Andrea Maestrelli probabilmente dopo le festività natalizie prima del Capodanno. Sembra che l’ultima concorrente che entrerà nel cast del Gf Vip 7, secondo l’indiscrezione lanciata da Alessandro Rosica, sarà Dana Saber.

“Dana Saber è una nuova concorrente del Grande Fratello Vip! La modella Italo marocchina è conosciuta solo per la finta paparazzata “con tanto di lingua” con Dayane Mello!!! Grazie agli autori per aver messo dentro l’ennesimo premio Nobel Vip”.

Ma chi è Dana Saber? La modella di origini marocchine ha 29 anni ed è nota al mondo del gossip per aver baciato Dayane Mello durante una finta paparazzata, per le strade di Milano. Insomma un curriculum decisamente scarno che non ha affatto entusiasmato i fan del programma. Sembra che Signorini stia puntando sull’ennesima sconosciuta ma chissà che Saber possa rivelarsi una risorsa vincente per il format, più di Riccardo Fogli che è stato squalificato dopo poche ore dal suo ingresso per aver pronunciato una bestemmia.

