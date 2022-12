Grande Fratello Vip, Anticipazioni: ecco chi sono i tre nuovi Concorrenti e quando entreranno in Casa

Gossip TV

Alfonso Signorini conferma la presenza di tre nuovi concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip. Ecco chi sono e quando faranno il loro ingresso a Cinecittà.

È stato proprio Alfonso Signorini a confermare che, nelle prossime puntate del Grande Fratello Vip a cavallo di Natale entreranno nuovi concorrenti nella casa di Cinecittà. Ecco chi sono e quando varcheranno la porta rossa.

Grande Fratello Vip, in arrivo tre nuovi concorrenti: ecco chi sono

Alfonso Signorini ha deciso di dare una scossa alla settima edizione del Grande Fratello Vip, accogliendo nella casa di Cinecittà nuovi concorrenti che faranno il loro ingresso a cavallo con il Natale. Il presentatore ha selezionato diverse personalità, sperando di poter creare nuove dinamiche dato che quelle attuali si stanno appiattendo in una sequela di circoli viziosi come lo scontro tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia che ha portato al crollo di nervi della siciliana, nato ancora una volta per un’incomprensione tranquillamente superabile. Oppure le continue discussioni tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, all’insegna della gelosia più cieca, ma anche i palesi spostamenti di interesse tra fazioni ben salde e pronti a darsi battaglia.

I primi due concorrenti scelti da Signorini hanno varcato la soglia e, mentre Milena Miconi è stata accolta con entusiasmo, Riccardo Foglia si è già fatto squalificare per una bestemmia. Ma chi saranno i nuovi concorrenti? Sembra che prima di Natale entrerà in casa Davide Donadei, discusso ex tronista di Uomini e Donne che recentemente è stato al centro dei pettegolezzi per la fine della sua love story con Chiara Rabbi e gli avvistamenti a cena con la dama over Roberta Di Padua.

Con lui anche Nicole Murgia, sorella del noto calciatore nonché padre biologico della bambina dell’ex corteggiatrice Vittoria Deganello. Secondo le anticipazioni di Casa Pipol, inoltre, tra i candidati selezionati ci sarà anche Andrea Maestrelli, calciatore decisamente avvenente, mentre rimane fuori Fariba Terhani costretta a rinunciare per problemi personali.

