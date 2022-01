Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini zittisce Soleil Sorge poi chiede un provvedimento disciplinare!

Gossip TV

Impossibilitato a svolgere il suo ruolo a causa dell’accavallarsi delle voci dei concorrenti, Alfonso Signorini sbotta furioso, poi chiede un provvedimento disciplinare al Grande Fratello Vip.

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato i telespettatori completamente basiti e l’amaro in bocca al presentatore Alfonso Signorini. I gieffini si sono ribellati a qualsiasi direttiva, sfiorando risse e urlandosi a vicenda, noncuranti di trovarsi in diretta in prima serata su Canale5. Giunti al momento delle Nomination, Signorini è talmente saturo da scagliarsi contro Soleil Sorge e Lulù Selassié, chiedendo un provvedimento disciplinare per la principessa etiope.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini esplode in diretta!

I fan del Grande Fratello Vip hanno assistito inermi all’ultima puntata del reality show di Canale5, sfuggita totalmente al controllo di Alfonso Signorini. La diretta si è aperta con la casa divisa in due, tra urla e insulti pesantissimi, soprattutto per un programma che va in onda in prima serata. Tra Alex Belli e Alessandro Basciano che sono quasi arrivati alle mani durante il confronto sul tappeto rosso di Cinecittà, le durissime parole rivolte a Miriana Trevisan che hanno rischiato di spezzare la showgirl, e poi le Nomination più caotiche delle ultime tre edizioni, Signorini ha definitivamente perso la calma. Mentre le opinioniste hanno salvato Barù, il concorrente più odiato da Manuel Bortuzzo, Giacomo Urtis ha nominato Miriana Trevisan, motivando la sua scelta e facendo esplodere Signorini, che ha fatto notare al gieffino che non è possibile votare qualcuno per punirlo del comportamento del fidanzato.

Passando la parola a Soleil Sorge, il presentatore non è riuscito ad ascoltare l’influencer dal momento che tutti erano intenti a parlarsi sopra, e ha nuovamente perso le staffe, scagliandosi contro la bionda influencer. “Soleil per cortesia mi dici chi nomini? Basta continuare ad urlare, se urlate non sentite me. Fate silenzio tutti! Ora interrompo il collegamento eh. Ora mi arrabbio. L’educazione insegna che se io vi dico per cortesia silenzio, fate silenzio. Ma dove siete stati educati? In tre anni è la prima volta che mi capita un disagio di questo tipo. Anche tu Soleil mi parli sempre sopra, quindi non dire che è osceno”.

La parola è poi passata a Lulù Selassié, che ha nominato Soleil senza dare una vera motivazione e tra le due è scappato lo scontro con tanto di parole bippate senza pietà. “Qualche provvedimento disciplinare verso questi ragazzi va preso, non si può legittimare un atteggiamento così volgare, maleducato e saccente. Lo chiedo ufficialmente al Grande Fratello, perché io così non vado avanti”, ha dichiarato Signorini in studio, seriamente al limite dell’esasperazione. Quali provvedimenti prenderà la redazione del GF Vip?

Soleil: è osceno.

Alfonso: è osceno si, però anche tu mi parli sempre sopra.

