Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini sconvolge tutti: lo spoiler assurdo sul primo concorrente!

Alfonso Signorini posta una foto su Instagram e rivela così l’identità della prima concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 7.

Alfonso Signorini ha deciso di alimentare la curiosità dei fan del Grande Fratello Vip, lanciando uno spoiler succulento sul cast della settima edizione. Il presentatore del reality show di Canale 5, infatti, ha mostrato su Instagram un dettaglio che rivela l’identità della prima concorrente ufficiale.

Gf Vip, Alfonso Signorini svela la prima Concorrente ufficiale

C’è grande attesa per la messa in onda della settima stagione del Grande Fratello Vip, che torna a settembre con un cast completamente nuovo e la conduzione di Alfonso Signorini. Il presentatore ha in mente di rivoluzionare la scelta dei concorrenti ufficiali, pescando anche dal mondo dei social per attirare i più giovani e far emergere nuovi potenziali personaggio televisivi. Si è parlato della presenza di una rapper spagnola nel cast, Chadia Rodriguez, volto di Discovery, con un ricco stuolo di fan pronta a seguirla.

L’indiscrezione è stata confermata poco fa da Signorini in prima persona, dal momento che il conduttore ha postato la foto di una borsetta, scrivendo su Instagram: “Una concorrente della prossima edizione del GFVip ha dimenticato la sua borsa nel mio ufficio. Secondo voi chi devo chiamare?”. Grazie alle indagini di una pagina Instagram Gfisolanews, si è risaliti al fatto che il marchio della borsa sia lo sponsor di Chadia e dunque Alfonso, con questo piccolo indovinello, ha voluto fare uno spoiler bello e buono.

Nel frattempo, a tenere banco è la possibilità che Antonino Spinalbese accetti di prender parte al Gf Vip. Sembra, infatti, che Belen Rodriguez sia pronta a ricorrere alle vie legale contro il suo ex compagno, se lui parlerà del loro rapporto o della figlia in tv. La showgirl argentina non transige sulla propria vita privata e sembra che Antonino farà meglio a non accettare l'opportunità, per non far adirare anche involontariamente Belen.

