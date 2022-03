Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini fa un clamoroso Spoiler in diretta: a settembre ci sarà...

Gossip TV

Prima di lasciare il pubblico del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia in diretta la conferma della nuova edizione.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è stata un edizione da record. I concorrenti hanno soggiornato nella Casa più spiata d’Italia per 189 giorni, fino alla Finale che ha incoronato vincitrice Jessica Selassié. Prima di chiudere la linea, Alfonso Signorini ha fatto uno spoiler in diretta, che conferma la sua presenza come presentatore della nuova stagione a settembre 2022.

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini annuncia il suo ritorno a settembre!

Si è conclusa con la vittoria di Jessica Selassié la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Un’edizione carica di colpi di scena, di momenti trash che rimaranno nel cuore di tutti gli spettatori del reality show di Canale5, come risonerà per sempre nelle orecchie dei fan “Esmeralda” urlata al pianoforte da Alex Belli. L’amore libero, la chimica artistica, la capanna di Barù e Jessica senza neppure un vero momento d’intimità, Manuel Bortuzzo dall’odio all’amore con Lulù Selassié, gli esperimenti di ipnosi di Giucas Casella su Delia Duran - che si sono rivelati un vero fiasco - le polemiche durissime che hanno accompagnato la permanenza di Katia Ricciarelli in Casa.

Insomma, la sesta edizione del GF Vip passerà alla storia, non solo per essere stata quella più longeva nella storia del programma con ben 189 giorni di permanenza a Cinecittà prima della Finale. Dopo aver incoronato Jessica vincitrice, Alfonso Signorini ha salutato il pubblico di Mediaset, lanciando uno spoiler sul futuro della trasmissione.

“Io vi saluto in mezzo a questo trionfo! Vi amo e vi voglio bene, grazie, siete stati tantissimi! Noi ci vediamo a settembre, di nuovo qui, con Grande Fratello Vip”, ha dichiarato Signorini, anticipando che il reality show tornerà su Canale5 a partire da settembre 2022, con un cast tutto nuovo e lui al timone della conduzione. Il presentatore avrà diversi mesi per pensare ai prossimi Vipponi, anche se qualche nome aleggia nell'aria già da diversi anni, come quello di Andrea Iannone, e chissà che questa volta non sia quella giusta per vederlo alle prese con un reality.

Grazie per aver seguito con noi questa stupenda, magica, incredibile edizione di #GFVIP... ovviamente l'appuntamento è per settembre! Vi manchiamo già? 😍 pic.twitter.com/Xu7FpSfPxW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 15, 2022

