Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini e le pesanti critiche contro chi ha strumentalizzato il caso Gina Lollobrigida

Il conduttore del GFVip, Alfonso Signorini, non ha potuto non commentare negativamente il circo mediatico che si è creato intorno alla morte di Gina Lollobrigida e si è scagliato contro le sue colleghe in tv. Ecco cosa ha detto.

Alfonso Signorini ha tuonato contro le colleghe della tv, per aver imbastito un autentico circo mediatico sulla morte di Gina Lollobrigida: in effetti, dal 16 gennaio, in ogni programma di ogni palinsesto e rete italiana l'argomento è stato toccato numerose volte e non sempre in maniera garbata o attenta. Spesso, infatti, al centro della scena ci sono state le beghe per l'eredità, gli screzi della Diva con il figlio Dimitri e molto altro ancora.

GFVip, Alfonso Signorini tuona contro chi ha strumentalizzato la morte di Gina Lollobrigida

Sul suo settimanale Chi, il conduttore del GFVip ha deciso di scrivere un lungo editoriale in cui commentare il circo mediatico creatosi intorno a Gina Lollobrigida. Signorini, infatti, si è lamentato che invece di omaggiare l'attrice, in molti hanno fatto a gara per rivelare i suoi segreti e presentarsi come grandi amici, mostrando fotografie e raccontando aneddoti che non possono più essere smentiti:

"La povera Lollobrigida non era ancora stata sepolta, che si sprecavano ore e ore di dirette televisive a parlare della sua eredità, contesa tra parenti serpenti e mariti inesistenti. Nessuno che si sia fermato a ricordare la sua straordinaria carriera. Fatevi da parte, Signore mie, e lasciamo che a parlare sia solo la sua Arte."

Ovviamente, la frecciatina non poteva non essere diretta a molte colleghe e colleghi che hanno, in questa settimana, trattato l'argomento, tra cui la stessa Mara Venier, la quale ha avuto un duro scontro con Marisela Federici a La Vita in Diretta proprio sulla questione Gina Lollobrigida e Andrea Piazzolla.

