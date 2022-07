Gossip TV

Tra i due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip è omari gelo: le parole di Alex Belli sulla sua ex amica artistica.

Soleil Sorge, la bella influencer italo-americana tra le grandi protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip, qualche giorno fa ha festeggiato il suo 28esimo compleanno con una sfarzoso festa a Porto Cesareo in un noto locale nella provincia di Lecce.

Grande Fratello Vip, Alex Belli tuona sulla festa di Soleil Sorge "Nessun invito in compenso abbiamo conosciuto il fidanzato"

Tavole imbandite a bordo piscina, fiori e fuochi d'artificio hanno coronato l'evento in compagnia degli amici dell'ex gieffina, tra cui alcuni suoi compagni d'avventura nella Casa: Amedeo Goria, Sophie Codegoni in console con Alessandro Basciano e altri volti dello spettacolo come l'ex tronista di Uomnini e Donne Lucas Peracchi e Guenda Goria.

Al compleanno della Sorge si è visto anche il suo misterioso fidanzato Carlo, sempre particolarmente restio a mostrarsi ai fotografi. Tra gli assenti, ovviamente, anche Alex Belli, ormai poco più di un conoscente per l'ex corteggiatrice che al Gf Vip invece lo considerava un amico particolarmente speciale. Intervistato a The People Gossip, Alex ha parlato proprio della sua ex amica artistica e del suo compleanno:

"Non c’è stato nessun “non invito”, la verità è questa. Eravamo e siamo in due parti completamente diversi. Io ho la mia vita, la mia donna. Lei la sua, con il suo uomo che finalmente abbiamo conosciuto tutti. Va bene così. Ho visto però che ha fatto una bellissima festa di compleanno, e sono stra felice per lei e se lo merita."

"Non serve approfondire qualcosa che non c’è. Io e Soleil siamo in due emisferi diversi, distanti fisicamente, non c’è niente."

Alex ha infine ribadito di vivere un bellissimo momento e di essere felice accanto alla moglie Delia Duran:

"Sono felicissimo, stiamo davvero bene e ci amiamo più di sempre. Come credo lo sia anche lei con il suo compagno. È capitolo chiuso. Ognuno ha la sua vita, stiamo tutti benissimo. Questa è l’unica cosa che conta veramente."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.