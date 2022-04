Gossip TV

Alex Belli, ospite nel talk show di Pomeriggio 5, ha svelato alcuni retroscena sulla rottura tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, suoi ex compagni d'avventura al Grande Fratello Vip 6.

Grande Fratello Vip, Alex Belli svela quando Lulù e Manuel si sono lasciati: "Ho sentito Franco Bortuzzo al telefono"

L'attore parmense ha raccontato che il giorno in cui i due ex gieffini si sono lasciati, ovvero il giorno della comunicazione su Instagram da parte di Manuel, Lulù era con lui a Milano per uno shooting insieme alle sorelle Jessica e Clarissa Selassié.

"Quando si sono lasciati loro erano da me. Ho scattato alle tre sorelle Selassié in studio e litigavano… c’erano dei problemi che venivano da lontano. Ho sentito anche Franco. Il Grande Fratello Vip è bello perché è una bolla. Ci sono tante coppie che rimangono."

"La prova del nove è proprio fuori. Poi porti la tua storia se funziona bene se non funziona amen. Io sono un brutto esempio? Non è certo per colpa mia che si sono lasciati."

"Ho sentito Franco, il papà di Bortuzzo, la verità è questa: lui li ha lasciati vivere perché abitavano nella stessa casa. Che vuol dire che si sono lasciati mentre scattavano le foto con me? Sapevo che stavano litigando ma non c’entra niente lo shooting."

Nel corso della stessa giornata si è svolta anche la festa di compleanno di Delia Duran alla quale Manuel non ha presenziato.

Oggi, come riporta Biccy, uno dei più cari amici di Manuel, ha criticato chi critica il nuotatore trevigiano senza sapere nulla della vicenda.

" Stando alla sua versione infatti Franco Bortuzzo non c’entrerebbe niente, ma sarebbe stato proprio Manuel a prendere la decisione di chiudere per motivi ‘che non vuole raccontare’", scrive inoltre il portale.

