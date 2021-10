Grande Fratello Vip, Alex Belli pizzicato in un momento intimo: imbarazzo in Casa

Gossip TV

Carmen Russo sorprende Alex Belli in un momento di intimità al Grande Fratello Vip.

Momento di grande imbarazzo per Carmen Russo che, entrando nel bagno della casa del Grande Fratello Vip, ha sorpreso Alex Belli in un momento intimo. Non è la prima volta che i Vipponi si lasciano andare, e a Cinecittà si discute della necessità di una stanza privata se il soggiorno nel reality show di Canale5 si dovesse rivelare più lungo del previsto.

Grande Fratello Vip, Alex Belli mette in imbarazzo Carmen Russo

Pochi giorni fa, Raffaella Fico si è rivolta ai suoi colleghi del Grande Fratello Vip in cerca di consigli, dopo aver pizzicato Nicola Pisu, che ha dato un bacio a Miriana Trevisan, in un momento decisamente intimo. La privacy in Casa, si sa, è quasi totalmente impossibile da avere e più di una volta si è parlato della necessità di offrire una camera segreta per i Vipponi più bisognosi. Ora, è Carmen Russo ad aver replicato quanto accaduto all’ex fidanzata di Mario Balotelli, sorprendendo Alex Belli in bagno impegnato con l’autoerotismo.

La showgirl, in imbarazzo per l’accaduto, ha confessato di aver visto uno dei concorrenti nel suo momento più intimo, in quello che ha definito “un cinque contro uno”. Sebbene Carmen si sia tenuta sulle sue, senza rivelare il nome del diretto interessato, l’attentissimo popolo del web ha scovato con estrema facilità l’indiziato numero uno. Del resto, fu proprio Alex stesso a parlare della necessità di dare sfogo ai bisogni fisici, soprattutto nella prospettiva che il soggiorno al Gf Vip sia più lungo del previsto, come accaduto nelle ultime due edizioni del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In che senso dopo Nicola hanno beccato anche Alex Belli a farsi le s3ghe in bagnoooo 😭😭😭#GFvip pic.twitter.com/cHFlsTPcxs — BagnoTrash (@bagnotrash) October 10, 2021

E mentre la faccenda diventa un caso social, in Casa assistiamo all’addio tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Il gieffino ha fatto di tutto per far capire alla principessa di non ricambiare i suoi sentimenti, né tantomeno di avere intenzione di impegnarsi, ma Lulù proprio non si vuole arrendere e arriva a fare una scenata di gelosia in piena regola a Sophie Codegoni, che ha osato danzare con Manuel durante l’ultimo party organizzato per i concorrenti.

