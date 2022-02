Grande Fratello Vip, Alex Belli, il fratello ammette: "Nostro padre non approva i suoi atteggiamenti"

Gossip TV

Alex Belli, il fratello ammette: “Nostro padre non approva i suoi atteggiamenti”

Alex Belli continua a far parlare dentro e fuori la Grande Fratello Vip. L'amicizia artistica che ha creato con Soleil Sorge e l'amore libero professato con la moglie Delia sono ormai argomenti che tengono banco da mesi, animando le dinamiche del reality. Alcuni gieffini ed ex gieffini si sono dichiarati stanchi dell'importanza che gli autori dedicano alla vicenda e oggi è arrivata anche una sorprendente confessione del fratello di Belli, Luca. Intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato che il padre dell'attore, il signor Gabelli, non approverebbe gli atteggiamenti del figlio. E' stato proprio lui tra l'altro, a celebrare il matrimonio tra Alex e Delia.

“Nostro padre ultimamente non ha approvato certi atteggiamenti di Alex…”, ha dichiarato Luca Belli.

Il magazine Nuovo ha anche raggiunto il papà di Alex Belli che però si è sincerato nel silenzio: "Sono una persona molto riservata che in tutti questi anni ha preferito non esporsi. L’unica eccezione l’ho fatta per il reality, una cosa che comunque mi è costata molto. Però avrei preferito non scrivere la lettera". Il settimanale, diretto da Riccardo Signoretti, ha contattato anche don Santino Spartà che ha ribadito le parole del fratello Luca.

"Certamente è amareggiato per le intemperanze del figlio, ma il suo ruolo nella Chiesa non è intaccato da questo…”

Forse il padre di Alex potrebbe non approvare i discorsi e relativi comportamenti del figlio e di sua moglie riguardo all'amore libero e alla condivisione, discorsi della coppia abbastanza frequenti che hanno fatto storcere il naso a più di qualche telespettatore. Nel corso della sua permanenza al Gf Vip, Alex aveva ricevuto una lettera dal padre che, pur congratulandosi con lui, lo esortava a seguire la fede vedendolo un po' smarrito: "Sono contento dei rapporti d’amicizia, che ti sei aperto rendendoti disponibile in tutto, aiutando il prossimo proprio come io e la mamma abbiamo sempre cercato di insegnarti Ti vedo un pochino diverso, più che lontano dagli affetti tu ti sei allontanato dalla preghiera e dalla fede, quella che ha sempre unita la nostra famiglia. Sono sempre stato orgoglioso di te e di quello che hai costruito solo grazie ai sacrifici che hai fatto e alla grande volontà di seguire i tuoi sogni”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.