Gossip TV

Le confessione dell'ex coppia protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip: "Un gran sacrificio ma ne vale la pena"

Dopo le vicende turbolenti di cui si sono resi protagonisti al Grande Fratello Vip, è tornato ormai il sereno tra Alex Belli e Delia Duran. La coppia, che si mostra spesso in eventi, sfilate, compleanni ma anche in occasioni di lavoro e shooting fotografici in posti incantevoli, appare più unita che mai.

Grande Fratello Vip, Alex Belli e Delia Duran: "Costretti a fare l’amore solo 2 volte a settimana"

Innamoratissimi e inseparabili, i coniugi Belli desiderano oggi più che mai, costruire una famiglia insieme, un sogno di entrambi, dichiarato in numerose occasioni.

La coppia non ha mai nascosto di volere un figlio e di recente, al settimanale Nuovo, la modella venezuelana ha rivelato un inedito e intimo consiglio relativo alla loro intimità.

“Il dottore ha detto che bisogna pazientare fra un rapporto e l’altro, in modo da far aumentare la concentrazione di spermatozoi e favorire così il concepimento. Alex e io siamo molto passionali: ammetto che soffriamo parecchio per il limite che ci ha imposto lo specialista”

Il ginecologo pare abbia dunque consigliato di diminuire i rapporti, nonostante Delia in passato aveva rivelato di fare l'amore con Alex almeno tre volte al giorno. Oltre a doversi limitarsi nell'intimità, Delia sta anche assumendo una cura a base di integratori e vitamine. Naturalmente, valuteranno in futuro anche un'eventuale fecondazione assistita.

Per ciò che concerne il matrimonio, con rito civile, hanno precisato che lo faranno solo dopo la nascita del loro bambino. La Duran deve ancora attendere tra l'altro, il divorzio ufficiale con l'ex compagno Marco Nerozzi. Alex e Delia si sono sposati il 26 giugno dell'anno scorso con rito religioso nella Tenuta de L'Annunciata a Uggiate Trevano, dopo la proposta fatta dell'ex attore di Centrovetrine alle Maldive.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.