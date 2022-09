Grande Fratello Vip, Alex Belli dalla parte di Elettra Lamborghini: "Deve essere rispettata, c'è una ragione di fondo"

Gossip TV

L'ex gieffino Alex Belli rompe il silenzio sulla diatriba tra le sorelle Lamborghini.

Il burrascoso rapporto tra le sorelle Lamborghini continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori del Grande Fratello Vip. A commentare la diatriba tra le due ci ha pensato l'ex gieffino Alex Belli che, ospite di una delle ultime puntate di Casa Chi, si è schierato apertamente dalla parte di Elettra.

Alex Belli si schiera dalla parte di Elettra Lamborghini

Manca pochissimo alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera, giovedì 29 settembre 2022, in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Alex Belli è stato ospite a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, per commentare le ultime dinamiche della Casa. Dopo aver parlato dell'acceso confronto in diretta tra Elenoire Ferruzzi, Luca Salatino e Soraia Allam Ceruti, l'ex gieffino ha rotto il silenzio sulla vicenda che riguarda Ginevra ed Elettra Lamborghini:

Nelle situazioni familiari non c’è mai chi ha totalmente torto o totalmente ragione, ma sicuramente c’è una ragione di fondo [...] Se non vuole essere portata in ballo in un programma come il GF per risolvere questa cosa, tanto più che ha mandato una diffida, secondo me dev’essere rispettata. Non ci sono cose peggiori che le liti familiari.

Alex ha colto l'occasione anche per replicare alle recenti frecciate lanciategli da Soleil Sorge. Ricordiamo che la bella influencer è attualmente al timone del Gf Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli:

Il cuore ce l’abbiamo messo tutte e due. Lei deve fare sempre l’amazzone, quella che tutti gli altri hanno torto e lei ha ragione. Faccia quello che vuole, ma soprattutto dica quello che vuole, perchè tanto la verità noi l’abbiamo vista e la conosciamo, è quella.

