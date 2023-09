Grande Fratello Vip, Alex Belli con Delia Duran a Venezia: "Influencer al Festival? Polemica sterile"

Gossip TV

La coppia, protagonista della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha presenziato alla 80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia nella serata di venerdì 8 settembre 2023.

Alex Belli e Delia Duran, i due noti volti che hanno animato la Casa del Gf Vip 6, hanno sfilato sul red carpet dell’80esima edizione del Festival del Cinema di Venezia nella serata di ieri, venerdì 8 settembre 2023.

Gf Vip, Alex Belli e Delia Duran incantano il red carpet del Festival di Venezia

Elegantissimi e raggianti, i coniugi Belli si sono concessi ai fotografi rilasciando alcune dichiarazioni sul grande evento cinematografico e l'ex gieffino ha anche voluto dire la sua sulle polemiche relative alle numerose presenze di influencer ed ex volti dei reality giunti alla kermesse.

Alex e Delia hanno presentato a Venezia il cortometraggio Mostro, un progetto per sensibilizzare la non violenza per l’associazione Onlus Difendiamoda prodotto dall'ex gieffino per AXBstudio. Parlando del progetto a Tag24, Belli ha dichiarato:

"Vengo qui da una quindicina di anni, ma ogni volta che si accede a quel red carpet è sempre un’emozione unica. Queste farfalline. Quest’anno andremo a presentare il cortometraggio che parla di violenza sulle donne, quindi sono molto orgogliosa di farvi vedere questo lavoro. Il titolo è Mostro, regia di Alex Belli e Roberto Bael. Il tema che affrontiamo è per la prevenzione, ma non per l’accanimento postumo"

“Lottiamo e vogliamo andare in tutte le scuole italiane per fare una campagna di prevenzione per tutte le forme di violenza - ha dichiarato Delia Duran - Non esiste solo questo fenomeno di violenza sulle donne, ma tanti altri."

Belli sarà nella prossima edizione di Tale e Quale Show e a tal proposito, Delia è certa che Alex sarà un grande protagonista:

“Lui nasce musicista, quindi parte avvantaggiato su questo punto di vista, infatti canta bene. Non perché è mio marito, ma perché è davvero così“

L'ex giffieno ha poi parlato delle polemiche relative ad alcune presenze al Festival che non fanno parte del mondo del cinema:

Secondo me è una polemica sterile – ha affermato Alex – perché il Festival del Cinema così come è concepito è un Festival che deve accettare molti mondi, quello della musica, del teatro, il mondo degli influencer che è una nuova categoria che ha diritto di godersi un film, andare in sala. Quanti imprenditori abbiamo sul red carpet, ma hanno diritto di stare lì anche loro. Il red carpet viene trattato in maniera ignorante perché viene trattato solo per la delegazione degli attori, ma è pubblico, spettacolo, intrattenimento che può arrivare da diversi mondi, anche quello degli influencer“

