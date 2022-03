Gossip TV

L'incursione intime delle Iene dopo l'uscita della modella sudamericana al Grande Fratello Vip.

Ieri, nel corso dell'ultimo appuntamento con Le Iene è stato mandato un onda un servizio sul Grande Fratello Vip e sul famigerato triangolo tra Soleil Sorge, Alex Belli e Delia Duran. Il programma d'inchiesta di Italia 1, è andato a curiosare nell'hotel dei coniugi Belli, cercando di scoprire come stessero trascorrendo la loro prima notte dopo l'uscita di scena della Duran, eliminata nel corso della finale del reality.

Grande Fratello Vip, Alex Belli alle Iene, la notte bollente con Delia Duran: “Soleil? L’ultimo dei miei pensieri!”

La iena Stefano Corti si è recato quindi davanti alla loro stanza d'albergo bussando alla loro porta. “Chi stai nascondendo?”, ha domandato Corti ad Alex. “Sto nascondendo la Duran”, ha replicato l'ex attore di Centovetrine. L'inviato si è quindi intrufolato nella stanza trovando Delia Duran sul letto in intimo, cercando ovunque la presenza del terzo incomodo, Soleil. "Eccomi qui, mi avevate trovato in un momento di deshabillé… Lei non ha nient’altro da fare?" ha chiesto Delia.

Alex ha quindi colto l'occasione anche per lanciare una frecciatina alla sua amica artistica:

"Alla fine siamo tornati all’amore di singletudine… questo è! Soleil? Non sta in questo albergo! Delia? Certo, avevi anche dubbi? Stasera l’ultimo dei miei pensieri è Soleil Sorge. Sono sicurissimo della mia scelta. La Duran mica è la minestra riscaldata, ma l’hai vista? Salutatemi la Rodriguez! Ci avete veramente spaccato la m*nchia! Ma io sono qua con la Duran e mi dovete venire a rompere i cogl*oni dopo due mesi e mezzo che non la vedo! Io ho detto a Soleil che la amo? Eh no! Più di questo cosa possiamo fare? L’unico vero amore indissolubile è Delia Duran, punto! Siete convinti o avete qualche altro dubbio?"

Corti, che non si è dato per vinto ascoltando i gemiti dei coniugi durante la notte, ha poi nuovamente bussato alla loro porta alle sei del mattino suscitando l'ira della Duran: "Ragazzi, avete rotto le scatole! Da due mesi che non faccio l’amore e tu vieni a interrompere, Alex è arrabbiatissimo!"

