Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano smette di seguire Sophie Codegoni: "Momento di grande crisi"

Momento difficile per la coppia nata nel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip: ecco cosa sta succedendo.

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni starebbe vivendo un "grande momento di crisi".

Gf Vip, Alessandro Basciano mette di seguire Sophie Codegoni, per la coppia pare sia un momento particolarmente difficile

La coppia, nata nel corso della sesta edizione del Gf Vip, aveva annunciato, un anno fa, di volersi sposare con una proposta avvenuta durante la 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia accompagnato un gesto particolarmente romantico di Alessandro che ha donato a Sophie un anello sul red carpet della kermesse. Quest'anno hanno poi comunicato il lieto evento con l'arrivo della piccola Céline Blu, nata nel maggio scorso. Oggi, tuttavia, i due ex gieffini pare stiano vivendo un momento di crisi testimoniato anche da alcune mosse social. Basciano ha infatti tolto il segui su Instagram a Sophie e anche alla mamma Valeria Pasciuti.

E non è finita qui. Stando a quanto ha riportato l'esperto di gossip, Alessandro Rosica, la situazione per i due e x gieffini sarebbe tutt'altro che rosea:

"Momento di grande crisi. Come vi dissi a malincuore non vedo futuro per la coppia anche se c’è stato e c’è sentimento ma sono troppo diversi e litigarelli”

Non sarebbe tuttavia la prima crisi per la coppia. Alcuni mesi fa, infatti, Alessandro e Sophie avevano smesso di seguirsi reciprocamente in seguito ad alcune divergenze poi fortunamente risolte.

