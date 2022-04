Gossip TV

La modella sudamericana Aida Yespica, nel corso di un'intervista al settimanale Mio, ha dichiarato che alcune scottanti dichiarazioni al Grande Fratello Vip di Delia Duran, erano frutto di una pura invenzione per creare uno scoop: ecco quali.

Nel corso della sua permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip nell’edizione da poco conclusa, Delia Duran si è lasciata andare spesso a piccanti rivelazioni, tra cui, quella di essere bisessuale e, nel corso di una chiacchierata con Miriana Trevisan, di aver avuto una relazione con donna sudamericana molto famosa: Aida Yespica.

Grande Fratello Vip, Aida Yespica attacca Delia Duran: "Al Gf Vip ha mentito"

A distanza di tempo dalle dichiarazioni della moglie di Alex Belli, la Yespica ha tenuto a precisare, nel corso di un’intervista al settimanale Mio, che la confidenza di Delia alla Trevisan sarebbe del tutto inventata:

Delia Duran? È un’amica che conosco da anni, non so perché ha detto quella sciocchezza su me al Grande Fratello Vip. L’ho chiamata e le ho detto: “Ma sei impazzita?”. Lei mi ha risposto: “Ma sì, dai, si fa un po’ di gossip!”. Ma le ho detto che non si fa così, io sono una madre. Le ho chiesto di tenermi fuori.

Non è dunque Delia la donna amata in passato da Aida come rivelato qualche anno fa, nel corso di un'intervista a Rivelo, non rivelando però il nome della donna:

In passato ho amato una donna, è stato un amore folle. Amore terminato perché lei è un personaggio famoso molto importante di cui non farò mai il nome. Ero piccola, innamorata, ho fatto follie per lei, ma una volta finita sono stata molto male. Chi è lei? Non posso dirlo, ma la conoscete tutti.

Poco fa, sempre sui social, Delia, ha voluto specificare quanto segue:

"Giusto per onor di verità, in primis, non ho mai parlato di una relazione con Ida, che è un'amica, ma ho parlato semplicemente di una tipologia di donna che mi potrebbe piacere" , aggiungendo: "Ho avuto un'esperienza con una...per dire una curva...come Ida Yespica"

