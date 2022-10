Gossip TV

Continuano ad indignare i comportanti dei Vipponi del Grande Fratello Vip dopo l'uscita di Marco Bellavia.

Stiamo assistendo da giorni ad una brutta pagina del Grande Fratello Vip i cui protagonisti continuano ad indignare l'opinione pubblica. La quinta puntata del reality show, che andrà in onda domani sera in prima serata su Canale 5, ha sicuramente molti temi da affrontare avvolti da polemiche a dir poco roventi. Telespettatori, utenti, pagine social e ogni testata che si occupa del piccolo schermo, sta mettendo in evidenza un comportamento decisamente sgradevole e inopportuno dinnanzi ad una tematica così delicata e importante come quella della salute mentale.

Grande Fratello Vip, agghiacciante commento di Giovanni Ciacci: "Marco Bellavia ce lo siamo tolti dai co****ni!!!’"

Dopo l'annuncio del ritiro di Bellavia al Gf Vip, alcuni blog hanno spifferato che si è trattato di un addio volontario ma di una decisione presa da autori e produzione e la domanda di tutti è la stessa: perché? Qualcuno ipotizza che alcuni comportamenti di Bellavia siano stati censurati. Giovanni Giacci ha parlato di testate al muro e di urla che, è evidente, non sarebbero state ideone allo spirito goliardico del programma.

La reazione dei concorrenti, tuttavia, continua a indignare tutti. I gieffini, tranne Antonella Fiordelisi e Luca Salatino, non hanno mostrato nessuna compassione nei confronti di Marco Bellavia e dopo la sua uscita hanno persino rincarato la dose. Parlando con Charlie Gnocchi e Patrizia Rossetti, Ciacci ha dichiarato:

“Prima parlavo con Pamela e le ho detto ‘almeno un Marc ce lo siamo tolti di torno, sì le ho detto proprio ‘uno ce le siamo tolti dai co***ni’. E lei rideva. […] Qui bisogna fare: puntare, mirare e fuoco. Se vogliamo sopravvivere bisogna fare come gli elefanti. Altrimenti facciamo la fine dei mammut e io non lo sono!”

Sempre Giovanni, prima che Marco lasciasse la Casa, ha risposto stizzito a Luca Salatino che ha dichiarato che Bellavia gli faceva tenerezza: “A me no! Non ne fa, perché uno che dice una cosa del genere non ha tenerezza. Se è davvero esaurito? Vabbè ca**i suoi non di certo miei“.

Ciacci, Gegia, Daniele Del Moro, Patrizia Rossetti, Elenoire e Wilma Goich sono stati i concorrenti che più hanno emarginato e attaccato Marco nel momento in cui ha esternato le sue debolezze. E sono proprio loro a essere nel mirino dei tanti che vorrebbero fossero puniti o squalificati per questo.

