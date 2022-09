Grande Fratello Vip: scoppia la lite tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi, ecco cosa è successo

Gossip TV

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la sfuriata di Sofia Giaele De Donà, Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi si sono resi protagonisti di un'accesa discussione con il noto stylist che ha accusato la giovane modella e influencer di aver curato poco la preparazione della tavola.

Scontro al GF Vip tra Giovanni Ciacci e Antonella Fiordelisi

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo Sofia Giaele De Donà, che si è scagliata contro alcune concorrenti del reality show, Giovanni Ciacci ha criticato duramente Antonella Fiordelisi, rea di non aver finito di apparecchiare la tavola e di aver lasciato il suo lavoro a metà per fare altro:

Quando ti prendi una cosa portala a termine...Mancano i bicchieri, l'acqua, i piatti, manca tutto, ma fai quel che ti pare! Non fare niente. Io non ti voglio mettere i piedi in testa perché non sono nessuno...Se ti prendi un impegno, finiscilo sennò te ne resti fuori a giocare con le altre! Serve per crescere quello che ti sto dicendo. Chi inizia un’attività la porta a termine.

Infastidita dal comportamento assunto da Ciacci nei suoi confronti, la Fiordelisi ha prontamente replicato cercando di difendersi dalle accuse:

Meno male che ci sono le telecamere. Tutto io devo fare però! Agli altri non dite niente! Gli altri che se ne stanno fuori a fumare. Solo con me te la prendi. Io non mi faccio mettere i piedi in testa da te solo perché sei più grande di me. Perché devo fare tutto io? Fai caso anche a quello che fanno gli altri, non solo a quello che faccio io!

I due concorrenti della nuova edizione del Gf Vip riusciranno a trovare un punto d'incontro. Ricordiamo che il prossimo appuntamento con il programma condotto da Alfonso Signorini è per giovedì 29 settembre 2022 in prima serata su Canale 5. Non mancate!

