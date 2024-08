Grande Fratello, altri due Vip ufficiali: il cast prende forma

Gossip TV

Dopo l'annuncio dei primi otto vip ufficiali, sono stati spoilerati altri due concorrenti pronti a entrare nella Casa del Grande Fratello.

Il sito di Davide Maggio ha rivelato in esclusiva i primi otto nomi dei personaggi famosi che prenderanno parte alla prossima edizione del Grande Fratello, il popolare reality show prodotto da Mediaset e condotto da Alfonso Signorini. Il programma andrà in onda su Canale 5 a partire da settembre, e l'attesa tra i fan è già alta.

Grande Fratello, anche Luca Calvani e Shaila Gatta nel cast

Tra i primi concorrenti confermati troviamo volti noti dello spettacolo e della televisione: l'attrice Clarissa Burt, l'intramontabile coreografo Enzo Paolo Turchi, la giovane influencer Giulia Mannucci, la modella Helena Prestess, l'attore spagnolo Iago Garcia, la cantante Jessica Morlacchi, il celebre attore Clayton Norcross e il trio delle tre ex ragazze di Non è La Rai, formato da Ilaria Galassi Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo che parteciperanno come unico concorrente.

Sempre il portale di Maggio ha rivelato altri due nomi che nelle scorse settimane si ipotizzava fossero in procinto di varcare la porta rossa della nuova Casa (il grande loft si trasferirà da Cinecittà ai Lumina Studios, che si trovano nel Parco di Veio a Roma nord): si tratta dell'attore attore, ex vincitore de L’Isola dei Famosi, Luca Calvani e della ballerina e showgirl, ex concorrente di Amici, Shaila Gatta.

Il cast della nuova edizione del Grande Fratello inizia davvero a prendere forma. Il reality show tornerà in onda a partire da settembre con due appuntamenti settimanali in prima serata su Canale 5. Alfonso Signorini sarà affiancato nuovamente dal Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista e Rebecca Staffelli come inviata social.

Ecco i primi nomi ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello:

Clarissa Burt

Clayton Norcross

Eleonora Cecere, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo

Enzo Paolo Turchi

Giulia Mannucci

Helena Prestess

Iago Garcia

Jessica Morlacchi

Luca Calvani

Shaila Gatta

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .