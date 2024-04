Grande Fratello, tutti o quasi gli ex concorrenti "sarebbero disperati" in cerca di ospitate ed eventi

Gossip TV

Indiscrezione pungente riguardo agli ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Il Grande Fratello è terminato ormai da quasi due settimane e gli ex gieffini si sono dati alla pazza gioia soprattutto sui social. Tutti gli ex inquilini, infatti, si stanno dedicando ai follower e ad un intesa attività social in tante, tantissime Ig Stories in cui condividono rimpatriate, dediche, immagini e video della loro avventura nella Casa e ancora dirette Instagram e box di domande a ripetizione.

Grande Fratello, gli ex concorrenti sarebbero in cerca disperata di restare sulla cresta dell'onda e sfruttare la popolarità

Verrebbe davvero da chiedersi, ma non avevano tutti il desiderio di ritornare alle proprie famiglie e alla vita di tutti i giorni? Probabilmente sì ma il desiderio di rimanere nel cuore e nelle menti dei fan è tanto e cercano un filo diretto e costante con tutti loro e riguarda più o meno tutti, senza eccezioni. Alcuni di loro, ha riportato l'esperta di gossip, Deianira Marzano, si sarebbero persino candidati alla nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in partenza lunedì 8 aprile prossimo. La richiesta di partecipazione all'adventure game di Canale 5 è stata confermata dall'ex gieffina Giselda Torresan e si è parlato anche di Giuseppe Garibaldi, Paolo Masella e Letizia Petris. Quest'ultimi dopo quasi sette mesi di permanenza nella Casa, sarebbero dunque pronti già a ripartire per la lontana Honduras e stare altre settimane lontano da casa ma sotto ai riflettori. Secondo quanto ha diffuso Amedeo Venza, esperto anche lui della mondanità nostrana, molti ex gieffini sarebbero "disperati" alla ricerca di ospitate ed eventi ovviamente con rispettivo compenso.

"Tutti o quasi tutti gli ex gieffini, sono alla RICERCA DISPERTA di serate/eventi dove essere invitati a suon di gettoni! Mi sa che quest'estate gli toccherà accontentarsi di un biglietto omaggio o al massimo un tavolo privè in cambio di qualche storia Instagram" ha scritto, ironico, Venza.

E non è finita qui. Si vocifera persino che una coppia nata in questa edizione del Gf chieda cifre da capogiro per presenziare agli eventi (si parla di 10 mila euro) anche se non sono stati ancora resi noti i loro nomi. Per quanto riguarda gli eventi e le ospitate, il fenomeno è esploso negli anni '80 con i tronisti di Uomini e Donne, strapagati per le serate in discoteca (ricordiamo Costantino Vitagliano, ad esempio). Ma sono tempi ormai andati e ormai si cerca un buon riscontro economico soprattutto tramite le sponsorizzazioni social ma non vale ovviamente per tutti.

