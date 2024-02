Grande Fratello, tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris tregua momentanea: l'abbraccio tra i gieffini [VIDEO]

Gossip TV

Al GF, tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris sembra tornato il sereno: ecco cosa è successo!

Negli ultimi giorni, nella casa del Grande Fratello, tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris si erano accesi gli animi: i due concorrenti, infatti, avevano più volte litigato, anche nel corso dell'ultima puntata in diretta andata in onda su Canale5. Al centro delle discussioni, l'atteggiamento di Varrese verso il gruppo dei giovani della Casa e l'infantilità della fotografa con il guru.

GF, Massimiliano Varrese e Letizia Petris fanno pace: l'abbraccio tra i due gieffini [VIDEO]

Anche in puntata, parlando con Alfonso Signorini, il guru aveva ribadito di essere rimasto deluso dal comportamento dei giovani della Casa. In una precedente conversazione, Massimiliano Varrese aveva cercato di rimproverarli sulle scarse pulizie in casa, ma la discussione era degenerata in una paternale dell'ex attore verso i più giovani della Casa, da lui velatamente accusati di non volersi impegnare per il loro futuro. Le sue parole avevano ferito molto Letizia Petris, che aveva espresso la sua tristezza a Paolo Masella e Marco Maddaloni. Varrese aveva poi accusato il gruppo dei giovani di averlo sacrificato, nonostante lui si fosse speso tanto per loro. Anche parlando con il conduttore, ieri sera, il gieffino si è era lamentato:

"Alfonso, ho preso per mesi questo peso di essere una sorta di figura paterna per loro ed è così che mi ripagano"

Nel dopo puntata, il concorrente si era sfogato con Giuseppe Garibaldi e aveva definito Letizia Petris una bambina:

"Sono stato l'unico a sostenerla sempre ed è così che mi ripaga? Letizia è solo una bambina viziata!"

Tra i due erano di nuovo volate scintille, ma nel corso delle scorse ore, Letizia e Massimiliano si sono chiariti. Infatti, mentre tutti erano in giardino a guardare gli aerei mandati dai fan, Varrese si è inaspettatamente rivolto alla fotografa:

"Ti voglio bene anche io, lo sai...Facciamo che abbiamo esagerato con i toni e le parole? E ci lasciamo tutto alle spalle?"

Per tutta risposta, Letizia si è avvicinata e l'ha abbracciato, dicendosi d'accordo con lui e dichiarando così una tregua momentanea.

Scopri le ultime news su Grande Fratello