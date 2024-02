Grande Fratello, Massimiliano Varrese si scaglia ancora contro Letiza Petris: "L'unico che l'ha sempre supportata" [VIDEO]

Gossip TV

Dopo l'ultima puntata del GF, Massimiliano Varrese ha avuto ancora da ridire sulle nomination e si scaglia contro Letizia Petris.

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale5, Massimiliano Varrese è tornato a scagliarsi contro i gieffini: secondo il guru è stato sacrificato da loro intenzionalmente, senza dubbi. Mentre gli altri concorrenti, come Letizia Petris, Anita Olivieri e Rosy Chin sostengono che in realtà Varrese è ancora infuriato per le nomination e non vuole farsene una ragione.

GF, Varrese si scaglia ancora contro Letizia Petris: "Bambina viziata, solo io l'ho difesa sempre dall'inizio" [VIDEO]

Così, dopo lo sfogo in puntata, a cui ha assistito anche Alfonso Signorini, il guru si è ritrovato a parlare anche con Giuseppe Garibaldi e gli ha confidato di essere molto deluso dal comportamento di Letizia Petris:

"Dopo tutto quello che ho fatto, come l'ho difesa, come l'ho abbracciata, supportata. Sono stato l'unico. Sono due giorni che cerco di chiarire con lei. Io sono quello cattivo? Potevi evitare, dopo quello che ho fatto per lei e per molti di voi, non faccio uno show sulla mia bontà. Letizia è una bambina viziata. C'erano anche altre persone a nominare i preferiti, poi si guarda solo a me. Solo due volte ho parlato contro i giovani e mi hanno trattato come chissà che cosa. Ora, che ho fatto un appunto costruttivo, mi fate passare per cattivo, che ho recitato tutto il tempo e lei non dice nulla. Mi dispiace non lo accetto"

Giuseppe ha cercato di rassicurarlo e che forse tutte queste liti partono dalla stanchezza che stanno vivendo nella Casa: "So che è difficile, ma almeno a pranzo siediti con noi, anche se vuoi stare lontano, ma almeno mangia con noi".

