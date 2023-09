Grande Fratello, tra i nip c'è anche...Giuseppe Garibaldi: "Il mio sogno? Il posto fisso!"

Gossip TV

Tra i nuovi concorrenti nip del GF c'è anche Giuseppe Garibaldi, giovane meridionale il cui sogno è...il posto fisso!

Se Giuseppe Garibaldi è ricordato come l'eroe dei due mondi, forse il nuovo gieffino omonimo, appena entrato nella Casa del Grande Fratello potrebbe unire gli inquilini del reality. Questo, almeno è ciò che spera Giuseppe Garibaldi, giovane bidello del Sud, emigrato a Piacenza.

Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi nuovo concorrente: "Sogno il posto fisso"

Quando si presenta, scherzosamente, Giuseppe Garibaldi si presenta come "l'erede dell'eroe dei due mondi", vantando anche (ironicamente) una certa somiglianza fisica. Proveniente da un paesino di Reggio Calabria, Giuseppe è molto legato alla sua famiglia, con i suoi fratelli, in particoalre a sua madre. Dalla sua amata Calabria si è spostato per necessità in Veneto, con un obiettivo ben preciso:

"Nella vita sono un collaboratore scolastico, il semplice bidello. Quando ho iniziato questo lavoro mi sono spostato in Veneto, anche se non volevo. Mia madre mi ha convinto dicendomi 'Vai, puntiamo al posto fisso'. Mi piace il rapporto con i ragazzi, ma anche con i professori."

Giuseppe si definisce un donnaiolo e amante delle donne, capace di conquistarle tutte. Riuscirà davvero a conquistare la casa del GF? Non ci resta che scoprirlo!

